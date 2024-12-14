«القائد» يدعو إلى إصلاح أخطاء «اليونايتد»



بلزن (د ب أ)



قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يعمل على إصلاح أخطائه بدلاً من التفكير في أداء مانشستر سيتي منافسه في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كل الأنظار ستتجه إلى ملعب «الاتحاد» الأحد، حيث يتطلع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتذوق طعم الانتصار في «ديربي مانشستر».

وكان أموريم قد حقق بالفعل فوزاً كبيراً على حساب مانشستر سيتي، وذلك مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في إحدى آخر مبارياته مدرباً للفريق البرتغالي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وكانت تلك الهزيمة من ضمن سبع هزائم تعرض لها فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، من بين عشر مباريات حقق خلالها فوزاً وحيداً، لكن فيرنانديز استبعد كل الأقاويل حول أن ذلك الوقت هو المناسب لمواجهة مانشستر سيتي.

وقال قائد مانشستر يونايتد: «هذا لم يغير أي شيء بالنسبة لنا، وبالنسبة لوضعهم في الوقت الحالي، لأننا يجب علينا التفكير في أنفسنا».

وأضاف: «نعرف جميعاً أن تلك المباراة كبيرة ولديهم لاعبون كبار، وربما لم يحققوا الفوز في المباريات الماضية، لكن الجميع يتوقعون منهم أن يفعلوا ذلك».

وقال فيرنانديز: «علينا أن نركز على أنفسنا، لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نرغب في أن نكون عليه، لذلك لا يجب علينا التفكير في تلقى دفعة من الآخرين».

وأضاف: «يجب علينا أن نفكر في أنفسنا، وأن نقوم بالعمل الذي نحتاج إليه، لكي نحسن مركزنا في الدوري نحتاج إلى النقاط، لذلك ليس مهما هوية المنافس الذي سنلعب ضده».