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الرياضة

المدربون يرحبون بـ«مونديال الشتاء» في السعودية

المدربون يرحبون بـ«مونديال الشتاء» في السعودية
14 ديسمبر 2024 12:06

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد توماس توخيل، المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن مدربي المنتخبات الوطنية سيرحبون بإقامة كأس العالم مرة أخرى في الشتاء في السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن السعودية فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، الأربعاء الماضي، وبينما لم يتم تحديد موعد إقامة البطولة، يبدو أنه من المستحيل تقريباً إقامتها في وقتها المعتاد في يونيو ويوليو. وأقيمت بطولة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر، وهو ما أجبر الدوريات لإقامة عطلات في منتصف الموسم.
وقال توخيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «عقدنا اجتماعاً مع جميع المدربين الآخرين، أعتقد أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، لكن المدربين الذين تواجدوا في مونديال قطر كانوا سعداء جداً بكأس العالم الشتوي، لأن اللاعبين جاءوا في نوفمبر وديسمبر، لذا لم يكن بعد موسم مرهق، بل في منتصفه».

كأس العالم
السعودية
قطر
إنجلترا
توماس توخيل
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