تورينو يخرج من «الدوامة»



روما (أ ف ب)



استعاد تورينو توازنه بفوز ثمين على مضيفه إمبولي 1-0، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين تورينو بفوزه الخامس هذا الموسم إلى مهاجمه الدولي الاسكتلندي تشي أدامس مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70.

ووضع تورينو حداً لسلسلة من ست مباريات دون انتصار «أربع هزائم وتعادلان»، وحقق فوزه الثاني في مبارياته الـ12 الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، وصعد إلى المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف إمبولي العاشر.

وأوقف تورينو صحوة إمبولي الذي أقصى مضيفه فيورنتينا من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وتغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 4-1 في الدوري.

وتستكمل المرحلة «السبت» بلقاءات كالياري مع أتالانتا، وأودينيزي مع نابولي، ويوفنتوس مع فينيتسيا، و«الأحد» بمباريات ليتشي مع مونزا، وبولونيا مع فيورنتينا، وبارما مع فيرونا، وكومو مع روما، وميلان مع جنوى، على أن تختتم الاثنين بلقاء لاتسيو مع الإنتر.