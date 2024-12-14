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الرياضة

دورتموند يرد على التشكيك في عمر لاعبه!

دورتموند يرد على التشكيك في عمر لاعبه!
14 ديسمبر 2024 12:24

 
برلين (د ب أ)

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نفى بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم التقارير الحديثة التي زعمت أن مهاجمهم البالغ «20 عاماً»، يوسوفا موكوكو، قد كذب بشأن عمره، في الفيلم الوثائقي «تضليل، غش، خداع - الأعمال التجارية بملايين الدولارات مع مواهب كرة القدم»، الذي سيعرض للمرة الأولى على قناة «بروسيبن» الأحد، تم الإشارة إلى أن موكوكو قد يكون أكبر سناً مما يقول.
وذكر دورتموند، في بيان: «في حالة يوسوفا موكوكو، فإن الوالدين البيولوجيين وتواريخ الميلاد مستمدة من وثائق الهوية الرسمية وشهادات الميلاد الصادرة من قبل سلطة ألمانية».
وأضاف دورتموند أن هذه التصاريح ستظل سارية وتشكل الأساس لتصاريح المباريات للأندية.
يذكر أن موكوكو معار حالياً لفريق نيس الفرنسي، ويعرض الفيلم الوثائقي، من بين أمور أخرى، شهادة ميلاد مزعومة تتضمن العمر الحقيقي واسم العائلة الأصلي لموكوكو.
الشائعات حول عمر موكوكو ليست جديدة، وفي عام 2017، قال مدير فريق دورتموند تحت 23 عاماً آنذاك، إيجو بريوس، في مقابلة: «أستطيع أن أتخيل أن عمر يوسوفا قد تم تقديره فقط، ربما هو في الواقع أكبر بعام أو عامين»، ويعمل بريوس حتى الآن في النادي.

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