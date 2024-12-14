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الرياضة

ماريسكا: هذا اللاعب يمكن أن يصبح عالمياً

ماريسكا: هذا اللاعب يمكن أن يصبح عالمياً
14 ديسمبر 2024 12:28

 
لندن (د ب أ)

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أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن شعوره بالفخر والامتياز للعمل مع كول بالمر، بعدما ساعد اللاعب «22 عاماً» فريق تشيلسي لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المهاجم الإنجليزي كان نجماً للفريق الشاب الذي أصبح أقرب المنافسين لليفربول، متصدر جدول الترتيب، مع اقتراب الموسم من منتصفه.
وبتسجيله 11 هدفاً في 15 مباراة أصبح بالمر هداف الفريق، كما أنه صنع ستة أهداف.
وقال ماريسكا: «أشعر بفخر كبير للعمل مع بالمر، لأكون صريحاً أشعر بأنني محظوظ للعمل معهم كلهم».
وأضاف: «بالمر مختلف عن البقية، ولكن هنا لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، حيث أشعر كمدير فني بالسعادة والفخر للعمل معهم».
ويستضيف تشيلسي فريق برينتفورد «الأحد» بحثاً عن مواصلة الضغط على فريق ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، وأيضاً للبقاء في مقدمة الفرق التي تبحث عن احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
ويتقدم تشيلسي حالياً على أرسنال، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطتين، وعلى مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، بنقطتين إضافيتين.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن بالمر هو أفضل لاعب في إنجلترا حالياً، قال ماريسكا: «في هذه اللحظة، يمكن أن يكون كذلك، ولكن إنجلترا محظوظة لأن هناك العديد من اللاعبين المتميزين ومنهم بالمر، هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري الممتاز».
وأضاف: «بكل تأكيد يمكنه أن يصبح لاعباً عالمياً، ولكن كما قلت، ما زال يبلغ 22 عاماً، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنه تحسينها».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
إنزو ماريسكا
كول بالمر
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