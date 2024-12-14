«إسطبلات الريف» تُتوج بلقب «مجاني ستيكس» في «ميدان»



محمد حسن (دبي)



توج «أنليشد» لإسطبلات الريف، بلقب «مجاني ستيكس» للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الرئيس في حفل مضمار ميدان الذي تألف من 8 أشواط، بلغت القيمة الإجمالية لجوائزها 1.630.000 درهم، وشهد الحفل «ثلاثية» للمدرب بوبات سيمار، و«ثنائية» للمدرب دوج واتسون، والفارسين بات دوبس واندرو سلاتري.

وتمكن ابن الفحل «فاليانت بوي»، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ريتشارد مولن، من تحقيق رقم قياسي جديد لمسافة 1900 متر بلغ 2:06:60 دقيقة، وتفوق بفارق 2.1 طول عن الوصيف «كانيل دي فاوست».

وانتزع «أمبريال أمبرور» لديفا للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ» أقوى أشواط الخيول المهجنة، متفوقاً بفارق 7.5 طول عن الوصيف «خنجر».

وافتتح «نوجول» لمولدير وشركاه، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة أندرو سلاتري، رصيده في السباقات، بحصد لقب الشوط الثاني لخيول السنتين لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، متفوقاً على رفيقه في الإسطبل «جولدن ريدمبشن».

وحسم «الضجة» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيال تودهوب، صراعاً شرساً على لقب الصدارة في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «تكافؤ، وتفوق بفارق نصف طول عن غريمه «فول أوف روم».

وظفر «نيار» لفابيهاف شاه، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، متفوقاً بفارق 4.6 طول عن الوصيف «أتلانتيك سكاي».

ونجح «فالديفيا» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، في تحقيق فوزه الأول، بعد أن كسب الشوط السادس للمبتدئة لمسافة 2000 متر، وتفوق بفارق ثلاثة أرباع الطول «المختار» عن صاحب المركز الثاني.

وحصد «أوسيس بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وحل في المركز الثاني «ماجيك بيتيشن».

وأكمل «مندلسون باي» ثلاثية المدرب بوبات سيمار، وثنائية أندرو سلاتري، عندما فاز في الشوط الثامن لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، وجاء في المركز الثاني «كيلر كوليكشن».