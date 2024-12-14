«نسخة استثنائية» لكأس رئيس الدولة للخيول في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، الأحد، إلى «مضمار أبوظبي» الذي يستضيف «نسخة استثنائية» من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «الثانية والثلاثين»، وتشتمل الأمسية على 7 أشواط قوية ومثيرة، خُصص اثنان منها لسباقات الكأس الغالية «الخيول العربية» و«الخيول المهجنة الأصيلة».

ويقام الحدث تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ويشكل جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، ويستقطب نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، للتنافس على مجموعة من الألقاب المرموقة، وجائزة إجمالية تبلغ 10.8 مليون درهم.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى»، وتبلغ قيمة جوائزه 8 ملايين درهم، ما يجعله الأغلى في تاريخ سباقات الإمارات، والأعلى قيمة في المنطقة والعالم.

ويستقطب السباق 14 من أفضل الخيول عالمياً، ورغم المشاركة الدولية الرفيعة، فإن الكتيبة المحلية القوية المشاركة قادرة على المقارعة والمنافسة على اللقب، ويبرز منها بطل النسخة الماضية للكأس «آر بي كينج ميكر» الذي حقق نتائج متميزة بعد ذلك في فرنسا في سباقات رفيعة، حيث حل ثانياً عن «الغدير» في كأس قطر العالمي لقوس النصر الفرنسي، وينافس أيضاً وصيفه في النسخة الماضية «أجرد عذبة»، بجانب الجواد القوي «مجيب»، و«صني دي لوب»، و«بهوان»، و«فيرست كلاس».

ويبرز «عابس»، و«متباهي عذبة» بطل ووصيف النسخة الماضية من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد التي أقيمت الموسم الماضي بذات المسافة والمضمار، وبعد حصد «عابس» اللقب، شارك في سباقات مصنفة عدة، وحقق نتائج متميزة، أما «متباهي عذبة» فقد شارك في سباقين رفيعين في السعودية وفرنسا وحل خلالهما داخل الميزان.

ويمثل السعودية في السباق أيضاً النجم «عفسان الخالدية» الذي لم يعرف الخسارة خلال 13 مشاركة، إلا في النسخة الماضية من سباق دبي كحيلة كلاسيك التي حل فيها ثالثاً، لكنه استعاد توازنه سريعاً، وانتزع الفوز في المشاركة التالية بالسعودية، ويمثل الخيول القطرية الفرس «الدوحة»، و«شيزا»، فيما يمثل عُمان «هيروز دي لاجارد» و«فلاح»، بينما يمثل ليبيا الجواد «دجعفر»، بينما انسحب «الرفاع»، و«أف مقام» بسبب الحمي.

ويشهد الشوط السادس سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر «قوائم»، بمشاركة 11 خيلاً، ويسعى حامل اللقب «ويسترن رايتر» لتكرار الإنجاز، لكنه يواجه خصوماً أقوياء قادرين على قلب الطاولة مثل «ماونتباتن» الفائز بذات المسافة والمضمار في مستهل الموسم، وصاحب التصنيف الأعلى «بلو تريل»، بجانب كل من «ماربان» و«السلط».

ويخوض المهر غير المهزوم «أتش إم الشاهين» تحدياً كبيراً للحفاظ على سجله النظيف في الشوط الخامس على لقب «ديربي أبوظبي» لمسافة 2200 متر «قوائم»، لكنه ربما يواجه مقاومة شرسة، في ظل وجود خيول متحدية مثل «سينجسونج الموري» الذي خسر المركز الأول في آخر مشاركتين، وهناك أيضاً «سول ميو الموري».

ويستهل الحفل بسباق نادي أبوظبي للتكافؤ لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها الثنائي «أيه إف كحيلان» ورفيقه «أيه إف مثاقيل»، وكلاهما فائزان في آخر مشاركاته، بجانب «آر بي هيدس آب».

ويجتذب سباق ياس للسرعة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، نخبة قوية قوامها 14 خيلاً، يتوقع أن يقود التنافس «آر بي موني ميكر» بطل سباق بني ياس بميدان للفئة الثانية، ومن الخيول المتحدية أيضاً «ماهر»، و«أيه إف العجاج».

ويشهد الشوط الثالث سباق الوثبة للميل «شروط» بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها «جلاب»، و«رصاصي»، و«سرحان»، و«نيفر مور الموري»، بجانب النجم العماني «آر بي ساكار».

وخصص الشوط الرابع للنسخة الأولى من سباق بريدرز كب الإمارات لمسافة 1600 متر «شروط»، بمشاركة 16 خيلاً يتوقع أن يقود التنافس «الليث» صاحب النتائج المتميزة بمضمار أبوظبي، كما يتوقع أن ينافس أيضاً «أيه إف غيار»، و«أي أس سوداني».