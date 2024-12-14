غنتوت» يكسب «أنكورا» في كأس سلطان بن زايد للبولو



أبوظبي (الاتحاد)



فاز «غنتوت» على «أنكورا» 8-6، في كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وسجل لـ«غنتوت» نيكولاس رييوس «4 أهداف»، وأوسكار «هدفين»، وعلي المري وميجيل، ولفريق «أنكورا» جلييرمو لي «6 أهداف».

وتستأنف مباريات البطولة يوم الأحد، على ملاعب نادي غنتوت، بلقاء «أنكورا» مع «أبوظبي»، ويقود فريق «أبوظبي» فارس اليبهوني وأوتستا بيلو، بينما يقود «أنكورا» ريان العجاجي، وخالد العمران، ويلتقي «بهانسلي» مع «أيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وخسر «بهانسلي» مباراته الافتتاحية أمام «بن دري»، ويقود «بهانسلي» اللاعب ريشي بهانسلي.