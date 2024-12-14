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الرياضة

قائد ميلان يرفض التشكيك في «الالتزام»!

قائد ميلان يرفض التشكيك في «الالتزام»!
14 ديسمبر 2024 13:49

ميلان (رويترز)
رفض دافيدي كالابريا قائد ميلان الإيطالي الانتقادات التي واجهها عبر الإنترنت منذ تشكيك المدرب باولو فونسيكا في التزام بعض لاعبي الفريق بعد الفوز 2-1 على رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.
ورغم أن فونسيكا لم يذكر أسماء، تعرض كالابريا وعدد قليل من زملائه لانتقادات من المشجعين.
وقضى كلابريا مسيرته الاحترافية بأكملها في صفوف ميلان.
وكتب قائد ميلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يتم تداول الكثير من المعلومات الخاطئة عني وعن فريقنا خلال الأيام القليلة الماضية. أخبار كاذبة لا معنى لها.. إنها لا تسبب سوى البلبلة والشقاق. أطالب باحترامي وتقدير جهودنا وتوقير النادي الذي نمثله».
وعانى كالابريا من العديد من الإصابات منذ العام الماضي وشارك في أربع مباريات فقط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بسبب إصابات في العضلة الضامة وربلة الساق.
وأضاف اللاعب (28 عاماً): «ينصب تركيزنا على الملعب حيث نعمل كل يوم بأقصى قدر من الاحترافية من أجل التحسن».
ويستضيف ميلان، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي، جنوى غداً الأحد.

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