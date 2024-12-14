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الرياضة

الوصل ينضم إلى ضحايا «أبطال الثنائية» في «السوبر»!

الوصل ينضم إلى ضحايا «أبطال الثنائية» في «السوبر»!
14 ديسمبر 2024 14:19

سلطان آل علي (دبي)


نجح شباب الأهلي في التتويج بلقب «كأس سوبر إعمار» على حساب الوصل 4-1 بركلات الترجيح، في مباراة مثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، وأحداث دراماتيكية بلغت قمة الجنون والتقلبات، وأثبت تتويج «الفرسان» أن «الثنائية» عقدة مستمرة مع كل أبطال «الثنائية»، والوصل هو الضحية الأخيرة.
وعلى مر التاريخ، تحققت «الثنائية» 7 مرات، عن طريق 6 أندية، والوحيد الذي حصدها مرتين هو الوصل في موسمي 2006-2007 و2023-2024.
وإذا ما نظرنا إلى وضع هذه الأندية في «السوبر»، فإنّ أول 4 أندية حققت «الثنائية» لم تملك الفرصة للمشاركة في كأس السوبر، بسبب عدم إقامة البطولة في تلك المواسم، وهي شباب الأهلي 1964-1975 والنصر 1985-1986 والشباب 1989-1990 والوصل 2006-2007.
وتمكنت البقية من المشاركة، ولكن جميعهم فشلوا في حصد اللقب، وانضم إليهم الوصل في النسخة الحالية، البداية من الجزيرة بطل «الثنائية» موسم 2010-2011، وشارك في «السوبر» أمام الوحدة، ولكنه تعادل 2-2، واتجه إلى ركلات الترجيح التي خسرها 6-5 لمصلحة «العنابي».
وفشل العين بطل «الثنائية» موسم 2017-2018 أمام «العنابي» في حصد «السوبر»، حيث كان السيناريو جنونياً، بعد التأخر 3-0 أمام الوحدة، والعودة في نهاية المباراة إلى التعادل 3-3، ولكنه خسر في ركلات الترجيح 4-3.
ولعل سيناريو العين والوحدة يبدو مشابهاً جداً لسيناريو الوصل وشباب الأهلي، حيث تأخر الوصل بهدفين، وعاد في نهاية المباراة للتعادل، ولكنه خسر 1-4، في «الترجيحية». 

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ويبدو أنّ «السوبر» لا ينحاز لأبطال «الثنائيات» في التاريخ، مما يشكل عقدة تنتظر بطلاً جديداً في المواسم القادمة.
وتشير الأرقام إلى أنّ معدل حصد «الثنائيات» في «دورينا» مرة كل 7 مواسم، هذا يعني أننا ربما ننتظر إلى موسم 2028-2029 لنرى بطلاً جديداً للثنائية حسب المعدل، فهل يحقق بطل «الثنائية» القادم لقب «السوبر»؟

الإمارات
كأس السوبر
شباب الأهلي
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