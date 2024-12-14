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الرياضة

مدرب أرسنال يؤيد تقليص مدة المباراة عن 90 دقيقة!

مدرب أرسنال يؤيد تقليص مدة المباراة عن 90 دقيقة!
14 ديسمبر 2024 14:40

لندن (د ب أ)
كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود «احتمال حقيقي جداً» لأن يتم تقليص مدة المباراة عن 90 دقيقة، لمواجهة ازدحام جدول المباريات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن عدد مباريات دوري أبطال أوروبا زاد من 6 مباريات إلى 8 هذا الموسم، وحذر رودري، لاعب مانشستر سيتي، قبل إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، والذي أنهى موسمه، من إمكانية أن يضطر اللاعبون لتنظيم إضراب إذا استمرت أجندة المباريات في الزيادة.
ووصف جورين تيمبر، مدافع أرسنال، الذي غاب لتسعة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، أجندة المباريات الحالية بالخطيرة.
وأثار أرتيتا، قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون في وقت لاحق من اليوم على ملعب الإمارات، احتمالية تقليل مدة المباراة عن 90 دقيقة.
وعند سؤاله عن كيفية تطور كرة القدم في المستقبل، قال المدرب الإسباني: «ستكون مقيدة للغاية ومرتبطة بشدة باللوائح والقواعد الجديدة».
وأضاف: «بسبب عدد المباريات التي يتعين علينا خوضها، فإن نوع الفريق الذي ستحظى به سيكون أمراً حيوياً».
بعدها طرح على أرتيتا إمكانية تقصير المباريات لتجنب الإصابات في ظل زيادة عدد المباريات، وأجاب: «هذا خيار، قمنا بتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، للعب المزيد من المباريات على أرضنا وخارجها، لذلك أعتقد أن هذا احتمال حقيقي جداً».

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