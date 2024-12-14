السبت 14 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لابا: إنجازات «الزعيم» أهم من «الألقاب الشخصية»

لابا: إنجازات «الزعيم» أهم من «الألقاب الشخصية»
14 ديسمبر 2024 16:05

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد لابا كودجو مهاجم العين أنه في أتم الجاهزية للمشاركة أمام الجزيرة في «الديربي الخاص» والمرتقب بين الفريقين مساء غدٍ الأحد ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «قبل كل مباراة نعمل جاهدين للوصول إلى درجة الجاهزية البدنية والذهنية بالصورة المطلوبة، وتحضيراتنا لمواجهة الجزيرة تمضي بشكل جيد وبجدية كبيرة، لأننا ندرك أهمية الفوز في هذه المواجهة، كما نعلم أيضاً أن بطولة الدوري من ضمن أهدافنا في الموسم الحالي، وأتمنى أن نوفق بالعودة من ملعب الجزيرة بالنقاط الثلاث، وذلك مع الاحترام لطموحات صاحب الأرض وجميع المنافسين».
وحول أفضل أهدافه أمام الجزيرة قال: «أحرزت العديد من الأهداف، ولكنني أعتقد أن أفضل هدف سجلته في مبارياتنا أمام الجزيرة هو عندما أُتيحت لي مساحة للتحرك، وأودعت الكرة من فوق الحارس فمن وجهة نظري الشخصية هو الأفضل».
وتعليقاً على وصوله إلى لقب الهداف التاريخي على مستوى الأجانب بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، قال لابا: «فوجئت عندما قرأت الخبر بالصحف، لكن صراحة هذا الأمر ليس ضمن أولوياتي، لأن هدفي ليس الألقاب الشخصية بقدر ما هو مساعدة الفريق لتحقيق الإنجازات والألقاب، وهدفي دائماً هو مساعدة فريقي، سواء عبر تسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائي وتركيزي بالكامل ينصب على تحقيق الفوز في المباريات، ولكنني سعيد بما حققته حتى الآن، فنحن نعمل بجد، وسنستمر في العمل لتحقيق أهداف النادي.. أحياناً نواجه أوقاتاً صعبة، ولكن بالعمل الجماعي والجهد المتواصل يقودنا إلى النتائج الإيجابية».
واختتم مهاجم العين قائلاً: «الحقيقة أنا لا أعتبر نفسي مجرد لاعب كرة قدم في نادي العين، فعندما تقضي أكثر من خمس سنوات مع الفريق، تشعر بأنك أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه العائلة، وهذا ما أشعر به حقيقة، وأنا سعيد جداً وفخور كذلك كوني واحداً من أعضاء الأسرة العيناوية، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من البطولات مع النادي».

أخبار ذات صلة
البطولة الآسيوية للشطرنج على خط الانطلاق في العين
هزاع بن زايد يطلق مبادرة «نافس» في منطقة العين
لابا كودجو
العين
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
شولتس يلقي كلمة خلال اجتماع ممثلي حزبه الاشتراكي الديمقراطي
الأخبار العالمية
شولتس يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية
اليوم 18:52
مدرب أتلتيكو مدريد يحذر من «التهديد الكبير»
الرياضة
مدرب أتلتيكو مدريد يحذر من «التهديد الكبير»
اليوم 18:28
26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
الرياضة
26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
اليوم 18:25
ابن سليم يشيد بالخطة العالمية الجديدة للكارتينج
الرياضة
ابن سليم يشيد بالخطة العالمية الجديدة للكارتينج
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©