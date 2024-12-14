لابا: إنجازات «الزعيم» أهم من «الألقاب الشخصية»

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد لابا كودجو مهاجم العين أنه في أتم الجاهزية للمشاركة أمام الجزيرة في «الديربي الخاص» والمرتقب بين الفريقين مساء غدٍ الأحد ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «قبل كل مباراة نعمل جاهدين للوصول إلى درجة الجاهزية البدنية والذهنية بالصورة المطلوبة، وتحضيراتنا لمواجهة الجزيرة تمضي بشكل جيد وبجدية كبيرة، لأننا ندرك أهمية الفوز في هذه المواجهة، كما نعلم أيضاً أن بطولة الدوري من ضمن أهدافنا في الموسم الحالي، وأتمنى أن نوفق بالعودة من ملعب الجزيرة بالنقاط الثلاث، وذلك مع الاحترام لطموحات صاحب الأرض وجميع المنافسين».

وحول أفضل أهدافه أمام الجزيرة قال: «أحرزت العديد من الأهداف، ولكنني أعتقد أن أفضل هدف سجلته في مبارياتنا أمام الجزيرة هو عندما أُتيحت لي مساحة للتحرك، وأودعت الكرة من فوق الحارس فمن وجهة نظري الشخصية هو الأفضل».

وتعليقاً على وصوله إلى لقب الهداف التاريخي على مستوى الأجانب بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، قال لابا: «فوجئت عندما قرأت الخبر بالصحف، لكن صراحة هذا الأمر ليس ضمن أولوياتي، لأن هدفي ليس الألقاب الشخصية بقدر ما هو مساعدة الفريق لتحقيق الإنجازات والألقاب، وهدفي دائماً هو مساعدة فريقي، سواء عبر تسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائي وتركيزي بالكامل ينصب على تحقيق الفوز في المباريات، ولكنني سعيد بما حققته حتى الآن، فنحن نعمل بجد، وسنستمر في العمل لتحقيق أهداف النادي.. أحياناً نواجه أوقاتاً صعبة، ولكن بالعمل الجماعي والجهد المتواصل يقودنا إلى النتائج الإيجابية».

واختتم مهاجم العين قائلاً: «الحقيقة أنا لا أعتبر نفسي مجرد لاعب كرة قدم في نادي العين، فعندما تقضي أكثر من خمس سنوات مع الفريق، تشعر بأنك أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه العائلة، وهذا ما أشعر به حقيقة، وأنا سعيد جداً وفخور كذلك كوني واحداً من أعضاء الأسرة العيناوية، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من البطولات مع النادي».