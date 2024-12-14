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الرياضة

بنزيمة ومبابي.. «توتر» وخلافات مستمرة!

بنزيمة ومبابي.. «توتر» وخلافات مستمرة!
14 ديسمبر 2024 17:08

أنور إبراهيم (القاهرة)
لا تزال العلاقة بين النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد واللاعب السابق لباريس سان جيرمان، متوترة منذ أن قرر «فتى بوندي المدلل» تجديد عقده مع «الباريسي» في 2022، بدلاً من الانتقال إلى الريال، ضارباً عرض الحائط بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام بنزيمة بالانتقال إلى «البلانكوس» عندما كان الأخير لاعباً هناك.
والدليل على توترالعلاقة بين النجمين، ما ذكره موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية عن أن بنزيمة لم يختر مبابي ضمن الثلاثة الأوائل في استفتاء مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب فرنسي في 2024، وهو الاستفتاء الذي يشارك فيه اللاعبون الفرنسيون، الذين سبق لهم الحصول على هذه الجائزة، ومن بينهم كريم بنزيمة ونجولو كانتي زميله في الاتحاد السعودي، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وغيرهم.
ونافس مبابي بقوة على اللقب، ويليام ساليبا قلب دفاع أرسنال الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، حيث حصل الأول على 56 نقطة، بينما حصل الثاني على 51 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط.
وإذا كان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، صرح لصحيفة «ليكيب» بأن ساليبا يستحق أيضاً هذه الجائزة، إلا أن فوز مبابي لم يحظ بالإجماع من جانب المشاركين في الاستفتاء، وأبرزهم بنزيمة وكانتي، إذ أن الأول تجاهل تماماً مبابي وتعمد استبعاده من الثلاثة الأوائل في الترتيب واختار إدواردو كامافينجا متوسط ميدان ريال مدريد والجناح برادلي باركولا لاعب سان جيرمان وزميله في نفس الفريق وارين زائير إيمري.
وقال موقع «جول» إن اختيارات بنزيمة غير متوقعة وتثير الكثير من التساؤلات حول العلاقة بينه وبين هداف كأس العالم الأخيرة 2022.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ليكيب» أن بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية 2022، لا يزال يحمل ضغينة لمبابي منذ أن خذله في 2022، ولم يف بوعده في الانتقال وقتها للريال، ما أغضب بنزيمة كثيراً، وساد الفتور العلاقة بينهما من وقتها.
أما نجولو كانتي، فقد اختار مواطنه ويليام ساليبا في المركز الأول، ومن بعده جول كوندي ظهير أيمن برشلونة، وكامافينجا، بينما كان ألكسندر لاكازيت الاختيار الأول لجريزمان، وجاء مبابي في المركز الثاني.
وذكر الموقع إن ساليبا حصل على أصوات عدد كبير من النجوم الفرنسيين الذين لهم حق التصويت، لأنه قدم موسماً استثنائياً مع «المدفعجية» والمنتخب.
وإذا كان كانتي لم ينتقد مبابي علانية، إلا أن تصويته لمصلحة ساليبا يدل على اقتناعه بأنه كان الأفضل بالفعل من مبابي، وهو اختيار يؤكد وجود اختلافات أو بالأحرى خلافات كثيرة بين نجوم المنتخب الفرنسي، سواء داخل الملعب أو خارجه، وفقاً للموقع.

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