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الرياضة

الجهوري يهدي «إسطبلات الوثبة» لقب «العمالقة»

الجهوري يهدي «إسطبلات الوثبة» لقب «العمالقة»
14 ديسمبر 2024 17:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أهدى الفارس خليفة علي الجهوري، إسطبلات الوثبة لقب سباق العمالقة للقدرة الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، بمشاركة 101 فارس وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.
وتمكن بطل السباق من انتزاع اللقب على صهوة «كاتش مي هابولايت» بزمن 3:48:03 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.39 كلم في الساعة، وتبعه في المركز الثاني الفارس الهندي ماهيندرا سينج على صهوة «بايب» لإسطبلات «أم 7» مسجلاً 3:48:05 ساعة، فيما كان المركز الثالث أيضاً من نصيب «الوثبة» عبر الفارس عبدالله علي الجهوري على صهوة «التانيرو هي» بزمن 3:49:25 ساعة.
وشهد السباق الذي خصص للفرسان بوزن 70 كلج بحد أدنى، تنافساً قوياً من الفرسان الذين لم تُتَح لهم الفرصة للمشاركة منذ فترة طويلة في السباقات، وتمكن بطل السباق من حصد اللقب بجدارة، بعد أن قدم أداءً قوياً، فقد جاء في المركز الرابع في المرحلة الأولى، وحل سابعاً في المرحلة الثانية، لكنه قفز خطوات في المرحلة الثالثة، ليحل في المركز الثالث، قبل أن يحكم سيطرته على الصدارة في المرحلة الأخيرة، ويحافظ عليها ليسجل أول ألقابه في الموسم.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
إسطبلات الوثبة
كأس رئيس الدولة للقدرة
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