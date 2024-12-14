البطولة الآسيوية للشطرنج على خط الانطلاق في العين



العين (الاتحاد)



تدشن مسابقة الشطرنج السريع منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة، غداً الأحد في مدينة العين، للحدث للذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة يتنافسون في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، وتتواصل إلى 23 ديسمبر الحالي.

وتوافد المشاركون إلى مدينة العين، استعداداً لانطلاقة البطولة، كما يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً الاجتماع الفني لإجراء القرعة، وإعلان تعليمات البطولة على رؤساء الوفود واللاعبين.

وتقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي من 16 و22 ديسمبر، وتختتم بحفل توزيع الجوائز، وبطولة الشطرنج السريع، خلال اليوم الأول، وتختتم في اليوم نفسه، وبطولة الشطرنج الخاطف 19 ديسمبر، وتختتم في اليوم نفسه.

وتعد البطولات المقررة مصنفة دولياً، وتخضع للتقييم والتصنيف الدولي، ويحصل الفائز على لقب أستاذ مرشح.

ويترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان اللجنة العليا المنظمة، وهشام الطاهر نائباً، وعضوية المستشار يوسف الكويتي، وشيخة الظاهري، وعبدالله الكمالي ممثل الشركة الراعية، والدكتور هشام الجندي منسقاً عاماً للبطولة.

وتم تشكيل لجنة تسيير العمليات برئاسة عبدالرحمن الزرعوني، مدير البطولة، وتضم إلى جانبه منال الدرعي، وخولة الشبلي، وفاخرة الشامسي، ومريم النعيمي، وزكريا حسنين.

وتتألف اللجنة الفنية من أحمد النعيمي، وعضوية المهندس سامي سفاريني «المفوض الفني للاتحاد الآسيوي للشطرنج»، وكاستو أبوندو، ومايكل فليمان مشرف تقني لعملية التزويج.

وأسندت رئاسة لجنة الحكام إلى الإماراتي مهدي عبدالرحيم، وتضم أيضاً الأوزبكي حسين تورديالييف، والسوري أفاميا محمود، واللبناني رواد حمود، وموزة المعمري، بينما تتألف لجنة الاستئناف من الروسي ألكسندر تشيكاييف وعضوية الكازاخستاني جولميرا دولتبييفا، والعراقي ظافر عبد الأمير.