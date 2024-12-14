السبت 14 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطولة الآسيوية للشطرنج على خط الانطلاق في العين

البطولة الآسيوية للشطرنج على خط الانطلاق في العين
14 ديسمبر 2024 18:02

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
ابن سليم يشيد بالخطة العالمية الجديدة للكارتينج


تدشن مسابقة الشطرنج السريع منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة، غداً الأحد في مدينة العين، للحدث للذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة يتنافسون في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، وتتواصل إلى 23 ديسمبر الحالي.
وتوافد المشاركون إلى مدينة العين، استعداداً لانطلاقة البطولة، كما يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً الاجتماع الفني لإجراء القرعة، وإعلان تعليمات البطولة على رؤساء الوفود واللاعبين.
وتقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي من 16 و22 ديسمبر، وتختتم بحفل توزيع الجوائز، وبطولة الشطرنج السريع، خلال اليوم الأول، وتختتم في اليوم نفسه، وبطولة الشطرنج الخاطف 19 ديسمبر، وتختتم في اليوم نفسه.
وتعد البطولات المقررة مصنفة دولياً، وتخضع للتقييم والتصنيف الدولي، ويحصل الفائز على لقب أستاذ مرشح.
ويترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان اللجنة العليا المنظمة، وهشام الطاهر نائباً، وعضوية المستشار يوسف الكويتي، وشيخة الظاهري، وعبدالله الكمالي ممثل الشركة الراعية، والدكتور هشام الجندي منسقاً عاماً للبطولة.
وتم تشكيل لجنة تسيير العمليات برئاسة عبدالرحمن الزرعوني، مدير البطولة، وتضم إلى جانبه منال الدرعي، وخولة الشبلي، وفاخرة الشامسي، ومريم النعيمي، وزكريا حسنين.
وتتألف اللجنة الفنية من أحمد النعيمي، وعضوية المهندس سامي سفاريني «المفوض الفني للاتحاد الآسيوي للشطرنج»، وكاستو أبوندو، ومايكل فليمان مشرف تقني لعملية التزويج.
وأسندت رئاسة لجنة الحكام إلى الإماراتي مهدي عبدالرحيم، وتضم أيضاً الأوزبكي حسين تورديالييف، والسوري أفاميا محمود، واللبناني رواد حمود، وموزة المعمري، بينما تتألف لجنة الاستئناف من الروسي ألكسندر تشيكاييف وعضوية الكازاخستاني جولميرا دولتبييفا، والعراقي ظافر عبد الأمير.

الإمارات
العين
الشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
نهيان بن زايد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
شولتس يلقي كلمة خلال اجتماع ممثلي حزبه الاشتراكي الديمقراطي
الأخبار العالمية
شولتس يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية
اليوم 18:52
مدرب أتلتيكو مدريد يحذر من «التهديد الكبير»
الرياضة
مدرب أتلتيكو مدريد يحذر من «التهديد الكبير»
اليوم 18:28
26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
الرياضة
26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
اليوم 18:25
ابن سليم يشيد بالخطة العالمية الجديدة للكارتينج
الرياضة
ابن سليم يشيد بالخطة العالمية الجديدة للكارتينج
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©