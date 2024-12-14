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الرياضة

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لـ «خليجي 26»
14 ديسمبر 2024 18:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم، قائمة «الأبيض» المشاركة في كأس الخليج «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل، وضمت وجهين جديدين للمرة الأولى، وهما لوكاس لبيمنتا مدافع الوحدة، وسلومون سوسو لاعب العين.
وتتكون القائمة من: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي لحراسة المرمى، وفي الدفاع، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبد الله إدريس، وفي الوسط، ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، سولومون سوسو، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، فهد بدر، وفي الهجوم، برونو أوليفيرا، كايو كانيدو.
ويتوقع أن يدخل «الأبيض» تجمعه المغلق استعداداً للبطولة غداً في أبوظبي، ويواصل المنتخب تدريباته يومياً، لحين السفر إلى الكويت مساء الخميس المقبل، فيما ينتظم لاعبو شباب الأهلي والوصل في المعسكر عقب مباراة الفريقين بالدوري يوم الثلاثاء.

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