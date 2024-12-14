بني ياس والبطائح.. «التعادل الخاسر»



مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل بني ياس والبطائح 1-1، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على ملعب السماوي بالشامخة، ورفع بني ياس رصيده إلى «8 نقاط»، فيما يملك «البطائح» 5 نقاط.

تقدم بني ياس بهدف سهيل النوبي، إثر تمريرة رائعة من يوسف نياكاتيه في الدقيقة 27، وأدرك البطائح التعادل سريعاً عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 30.

وواصل «السماوي» سلسلة عدم الفوز على البطائح، منذ صعود الأخير إلى «دوري المحترفين»

وبعد التعادل خاسراً للفريقين، في ظل حاجة كل منهما إلى الفوز، لتعديل وضعه في الدوري، حيث يحتل بني ياس المركز العاشر، ويقبع البطائح في الترتيب الثالث عشر.

وجاءت المباراة أقل من المتوسط فنياً، وغابت الفرص الخطيرة على المرميين، باستثناء الهدفين، وشهد اللقاء طرد خميس صالح إسماعيل لاعب بني ياس.