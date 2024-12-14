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الرياضة

إعادة انتخاب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي

إعادة انتخاب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي
14 ديسمبر 2024 20:35

 
باريس (أ ف ب) 

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أعيد انتخاب فيليب ديالو المنتهية ولايته رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بأكثرية 55.34%، متغلباً على بيار سامسونف المقرب من نويل لوجريت الذي حل ديالو بدلاً منه في يناير 2023.
للمرة الأولى في أهم اتحاد رياضي فرنسي «2.4 مليون لاعب مرخص لهم»، دُعي رؤساء أندية الهواة للمشاركة في الاقتراع إلكترونيا، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المحترفة، الدوريات الـ22 الإقليمية والمقاطعات الـ91، أي نحو 11500 ناخب مقابل أقل من 250 سابقاً.
قال ديالو (61 عاماً) بعد فوزه إثر ختام الجمعية الفدرالية للاتحاد في فندق باريسي بالقرب من برج إيفل، إنه يستمد «شرعية قوية» وأشاد بـ «النضج الديموقراطي في رياضتنا».
ويستفيد الاتحاد بدءاً من 2026 من عقد قياسي بقيمة 100 مليون يورو في السنة الواحدة.

 

فرنسا
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