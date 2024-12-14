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الرياضة

نجم أميركا يصارع «السرطان»

نجم أميركا يصارع «السرطان»
14 ديسمبر 2024 20:38

 
نيويورك (د ب أ)

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يصارع راندي موس، نجم كرة القدم الأميركية السابق، مرض السرطان.
وأعلن موس «47 عاماً» عن مرضه في مقطع فيديو نشره على «إنستجرام»، مساء الجمعة، حيث كان يظهر وهو يستخدم عكازاً لمساعدته على المشي.
وقال موس: «لم أعتقد أبداً أنني سأكون في وضع مثل هذا، حيث كنت أعتقد أنني بصحة جيدة».
وجد الأطباء السرطان في قناته الصفراوية، وقد خضع لجراحة لتركيب دعامة في كبد، ثم خضع لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات قبل أسبوع تسمى «إجراء ويبل»، والتي تتضمن إزالة الجزء العلوي من البنكرياس، وبعض الأمعاء الدقيقة، والمرارة، والقناة الصفراء.
ويجب على موس حالياً أن يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي.
كما استقال موس من عمله محللاً في شبكة (إي.إس.بي.إن) في وقت سابق من هذا الشهر.
وصنع موس اسمه أثناء لعبه مع مينيسوتا فايكنجز بين 1998 و2004.

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