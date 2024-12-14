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الرياضة

أتالانتا.. «العاشر القياسي»

أتالانتا.. «العاشر القياسي»
14 ديسمبر 2024 21:04

 
ميلانو (أ ف ب)

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قاد البديل لاعب الوسط الدولي نيكولو زانيولو فريقه أتالانتا إلى فوز قياسي، هو العاشر توالياً له في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتسجيله هدف الانتصار على مضيفه كالياري 1-0، وتعزيز صدارته في المرحلة السادسة عشرة.
ودخل زانيولو في الدقيقة 64 بدلاً من الدولي البلجيكي شارل دي كيتلار، وهز الشباك بعد دقيقتين عقب تمريرة عرضية من راوول بيلانوفا، وهو الهدف الثالث لزانيولو في «سيري أ» هذا الموسم.
وعزز أتالانتا الذي حصد العلامة الكاملة في 10 مباريات توالياً، منذ تعادله مع بولونيا 1-1 في 28 سبتمبر، صدارته برصيد 37 نقطة.
واعتُبِر اللاعب البالغ 25 عاماً نجما صاعداً في كرة القدم الإيطالية، بعدما برز في روما، حيث أعاقت إصابتان خطيرتان في ركبته في عام 2020 تطوره صانع ألعاب مبدع.
فاز زانيولو بلقب النسخة الأولى من مسابقة كونفرنس ليج مع روما في عام 2022 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه غادر في العام الماضي إلى جالطة سراي التركي، بعد نشوب خلاف مع مدربه، حيث تمت إعارته إلى أتالانتا في يوليو.
وبعدما قارع منافسه ريال مدريد الإسباني، رغم الخسارة أمامه 2-3 في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، عانى رجال المدرب جان بييرو جاسبيريني هذه المرة أمام كالياري الخامس عشر برصيد 14 نقطة، والذي يتقدم بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
ويدين أتالانتا أيضاً بالنقاط الثلاث إلى الأداء الرائع لحارس مرماه ماركو كارنيسيكي الذي أنقذه من ثلاث فرص محققة قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، كما أبعد رأسية ليوناردو بافوليتي في الوقت بدل الضائع للمباراة التي شهدت تصدي القائم لتسديدة مهاجم أتالانتا البديل النيجيري أديمولا لوكمان مباشرة بعد هدف الفوز الذي أحرزه زانيولو.

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