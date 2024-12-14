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الرياضة

أرسنال يواصل «العثرة» في «البريميرليج»

أرسنال يواصل «العثرة» في «البريميرليج»
14 ديسمبر 2024 21:17

 
لندن (د ب أ)

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خيم التعادل السلبي على مباراة أرسنال مع ضيفه إيفرتون، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الوصيف، مقابل 15 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس عشر.
وفرض ارسنال سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، وأضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة، وسط تألق لافت من جانب جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.
وتعثر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي مع مضيفه فولهام 1-1، وبين هاتين المباراتين فاز أرسنال على ضيفه موناكو الفرنسي 3 - صفر في دوري أبطال أوروبا.
وتعادل أرسنال للمرة السادسة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وخسارتين.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
إيفرتون
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