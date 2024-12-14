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الرياضة

ليفربول.. «نزيف النقاط»!

ليفربول.. «نزيف النقاط»!
14 ديسمبر 2024 21:21

 
ليفربول (د ب أ)

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واصل ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد التعادل مع ضيفه فولهام بنتيجة 2-2 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.
تقدم فولهام مرتين في النتيجة، حيث سجل أندرياس بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 11، وبعدها أكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد ظهيره الأيسر أندرو روبرتسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17.
أدرك ليفربول التعادل بهدف مهاجمه الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 47، ولكن فولهام تقدم مجدداً بهدف ثانٍ سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 76.
وأفلت أصحاب الأرض بنقطة التعادل بهدف ديوجو جوتا في الدقيقة 86.
وتعثر ليفربول للجولة الثانية على التوالي، بعد تعادله 3-3 في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد، ليفقد أربع نقاط ثمينة، ويمنح منافسيه فرصه لتقليص فارق النقاط. ولكن ليفربول بقى في قمة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما فولهام بقى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
فولهام
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