«قطر للجولف» تنضم إلى «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد أن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف في الجدول العالمي عام 2025، لتعود البطولة مجدداً إلى نادي الدوحة للجولف خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير المقبل، وتقام منافساتها ضمن تصنيف «السباق إلى دبي».

وستكون هذه النسخة الـ 28 من الحدث الذي سيكون جزءاً من «السلسلة الدولية»، وهي الثانية من أصل خمس سلاسل دولية للبطولات، والتي تشكل المرحلة الأولى من موسم جولة دي بي ورلد.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة القطرية 2.5 مليون دولار، مع 3500 نقطة متاحة للاعبين في تصنيف «السباق إلى دبي» و1000 نقطة في كأس رايدر.

يذكر أن الياباني ريكويا هوشينو فاز بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز عام 2024، بعد سجل 68 ضربة في الجولة النهاية، ليتفوق بفارق ضربة واحدة على الفرنسي أوجوك وسود، بإجمالي 14 ضربة دون المعدل.

واحتل هوشينو المركز الـ 16 في تصنيف «السباق إلى دبي» في ختام موسم 2024، وحصل على عضوية مزدوجة في جولة «بي جي أيه» لموسم 2025.