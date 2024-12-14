الشارقة يعزز صدارة «أدنوك للمحترفين» بـ«ثنائية»



علي معالي (الشارقة)



عزز الشارقة صدارته لـ«دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بالفوز على الوحدة 2-0، في الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، ويملك «العنابي» 18 نقطة، سجل الهدفين خالد الظنحاني في الدقيقة 34، وفراس بالعربي في الدقيقة 37.

جاءت المباراة قوية، وقدم الوحدة عرضاً متميزاً في أول 20 دقيقة، ونجح الشارقة في «قلب الموازين» خلال دقائق معدودة، عندما أحرز خالد الظنحاني الهدف الأول، وأتبعه فراس بالعربي بالهدف الثاني، وأتيحت للاعبي الفريقين العديد من الفرص في باقي دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضاعت من الوحدة أكثر من فرصة، تألق عادل الحوسني حارس الشارقة في التصدي لها، وفي المقابل وقف القائم بالمرصاد أمام تسديدة لوان بيريرا، وارتدت رأسية عمر خربين من العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين.