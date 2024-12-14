«أبوظبي للإعلام» تكشف عن خطة تغطية «خليجي 26»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شبكة أبوظبي للإعلام عن خطتها لنقل وتغطية مباريات كأس دورة الخليج العربي «زين 26»، والتي تقام بالكويت من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل، وتعد الخطة الأكبر والأشمل في تاريخ تغطية دورات كأس الخليج، حيث تبدأ قناة أبوظبي الرياضية تغطيتها للدورة على جزأين، الجزء الأول يبدأ يوم 16 ديسمبر، ويتواصل حتى بداية الدورة في 21 ديسمبر، ليبدأ بعدها الجزء الثاني من التغطية الشاملة، والتي تستمر إلى ما بعد نهاية الدورة، وذلك عبر مجموعة من البرامج والتقارير والأفلام الوثائقية واللقاءات المباشرة واستوديوهات التحليل والبرامج الحوارية التي تغطي تفاصيل الدورة وتاريخها وكواليسها، بالإضافة إلى نقل كل المباريات الـ 14 في الدورة مباشرة للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وضع كاميرات إضافية حصرية لـ«أبوظبي الرياضية» تنقل من خلالها للمشاهدين جوانب أخرى للنجوم ولمواقف تحدث في الملعب من زوايا مختلفة، مما سيجعل مشاهدة المباريات على «أبوظبي الرياضية» مختلفة عن بقية القنوات الناقلة، بالإضافة إلى التغطية التي ستوفرها القناة على منصات التواصل الاجتماعي كافة YouTube «اليوتيوب» و«إكس» و«الفيس بوك» و«التيك توك».

تعد هذه التغطية هي الأكبر والأوسع والأشمل في تاريخ دورات الخليج، إذ سيستمر البث لأكثر من 12 ساعة يومياً، حيث يبدأ بث وعرض، وتقديم البرامج من الواحدة ظهراً، ويتواصل حتى الواحدة بعد منتصف الليل لتغطي كل ما يتعلق بالدورة وتاريخها ونتائجها ومنتخباتها.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: مرت دورة كأس الخليج العربي بمراحل كثيرة عبر سنوات عمرها الذي تجاوز نصف قرن الآن منذ البداية في عام 1970، تنقلت فيها الدورة بين دول الخليج، وبقيت بحضورها الخاص والمميز لنا جميعاً كخليجيين. وأضاف: مضت سنوات طويلة منذ إقامة أول نسخة لكأس الخليج في البحرين حتى وصلنا إلى هذه النسخة الجديدة في دولة الكويت الشقيقة، وكنا في شبكة أبوظبي للإعلام حريصين كل الحرص على أن نقدم الدورة ومبارياتها وفعالياتها وكواليسها بصورة تناسب مكانتها، وأن نضيف إليها الجديد كمؤسسة إعلامية كبيرة، ناظرين إلى ترسيخ قيم دورة الخليج ودورها في النهوض بالرياضة وليس كرة القدم وحدها، وأن نحافظ من خلال تغطية استثنائية على فكرتها، والأساس الذي قامت عليه.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: نظرنا في خطتنا إلى أنه بعد نصف قرن ما كان لنا نقدم الدورة بالفكر نفسه والطريقة نفسها؛ لذلك سعينا، وعبر اجتماعات عدة مكثفة مع فريق أبوظبي الرياضية وإدارتها، لتقديم تجربة جديدة منوعة شاملة متطورة ترضي عشاق كرة القدم من جانب، وترضي عشاق دورة الخليج في المنطقة من جانب آخر، كلنا عشنا دورة الخليج، وكلنا مررنا بمراحلها صعوداً وانطلاقاً، واليوم نأتي لكي نواصل مسيرة طويلة بدأتها أجيال سبقتنا نعتز بها وبدورها، ونكمل طريقهم، ونضيف إليه ما يظل يتجدد مع الأجيال.

من جانبه، أكد يعقوب السعدي، رئيس قنوات «أبوظبي الرياضية»، أن تغطية دورة كأس الخليج بالكويت واحدة من أهم أولويات القناة، وقال: عقدنا اجتماعات مكثفة مع فرق العمل بالقناة من الفنيين والمعدين ومقدمي البرامج، لكي نضع معاً خطة برامجية شاملة ومتكاملة ومتفردة في الوقت نفسه، نضيف لكل مخزون الدورة بعد كل هذه السنين، واضعين في اعتبارنا ما تمثله دورة كأس الخليج لنا في دول الخليج، ومدى حرصنا على استمرار هذا الإرث الكروي والتلفزيوني أيضاً.

وأضاف: قسمنا تغطيتنا في «أبوظبي الرياضية» إلى جزأين عبر عشرة برامج موزعة على فترتين، الأولى قبل البطولة وتتركز على تاريخية البطولة، من أجل أن نذكر من عاشوا الدورة وتابعوها بأحداثها وأهدافها ومبارياتها وفي الوقت نفسه تقديم الدورة للأجيال الجديدة التي لا تعرف الكثير عن تاريخ الدورة وما مرت به وقصة الكفاح الطويلة لانطلاقها، ثم استمرارها حتى اليوم بالحماس نفسه لها، وهي مهمة إعلامية يجب أن نعززها ونحققها، وهو ما ركزنا عليه في تخطيطنا. والفترة الثانية، ستنطلق أثناء البطولة عبر خمسة برامج منوعة، الأساس فيها بالطبع هو المباريات والنتائج والأحداث المحيطة بكل مباراة، وسيتابع المشاهدون فيها أبرز المحللين والمذيعين في أبوظبي الرياضية مع بعض الأسماء التي ستشاركنا في التغطية، ناظرين في ذلك أن نكون الخيار الأول لكل المشاهدين في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف السعدي: هذه التغطية الشاملة والممتدة عبر أكثر من 12 ساعة يومياً، نسعى أن تظل عالقة في أذهان المشاهدين وأن تترك فيهم أثراً من خلال هذا التنوع الذي يناسب كل المستويات والفئات، وقال: «يضمّ فريق عمل التغطية أكثر من 35 مذيعاً ومراسلاً وخبيراً فنياً ومعلقاً سيعملون جميعاً لنقل كل ما يجري ويدور في الدورة وكواليسها، بحيث نقدم للمشاهدين وجبة خليجية برؤية «أبوظبي للإعلام»، مؤكدين على الشعار الذي رفعناه لهذه التغطية، وهو ؛؛القصة تبدأ من هنا».

الرئيس

تبدأ تغطية «أبوظبي الرياضية» للدورة قبل انطلاقها بخمسة برامج هي: برنامج الرئيس، وهو برنامج حواري يلتقي برؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج، ويناقش معهم الرؤى الاستراتيجية لكل اتحاد، وأهدافه لتحقيق إنجازات رياضية، بالإضافة إلى الحوار حول كرة القدم الخليجية ومستقبلها في ضوء المستويات الفنية التي تقدمها المنتخبات، وفي ضوء أيضاً الاستضافات العالمية والدولية التي شهدتها دول الخليج وستشهدها؛ البرنامج مدته ساعة، ومن تقديم يعقوب السعدي وطارق الحمادي.

هذا أنا

البرنامج الثاني في هذه المرحلة من التغطية هو «هذا أنا»، وهو برنامج حواري مع مدربي المنتخبات الخليجية الثمانية المشاركة في الدورة، يتناول فيه مسيرة كل مدرب، ورؤيته للبطولة، وأبرز التحديات التي يواجهها، ورؤيته لتطوير كرة القدم بالخليج، فضلاً عن دور كل مدرب، وهي النقطة الأهم في الحوار في إعداد فريقه للمنافسة في هذه الدورة وحظوظ فريقه فيها ليقول بعدها «هذا أنا».

رحلة الأبيض

برنامج وثائقي من خمس حلقات، يوثق مشاركة منتخب الإمارات في دورات كأس الخليج منذ أول مشاركة فيها وحتى الدورة السابقة التي أُقيمت في البصرة، والتحديات والنجاحات التي واجهها المنتخب الإماراتي على امتداد تاريخ البطولة، كما تتضمن الحلقات لقاءات حصرية ولقطات أرشيفية نادرة عن المنتخب، مدة كل حلقة من الحلقات الخمسة ساعة كاملة لذا ستكون الحلقات وثيقة مهمة لتوثيق تاريخ الكرة الإماراتية بشكل عام.

الطريق إلى الكويت

سلسلة وثائقية بعنوان «الطريق إلى الكويت»، ترصد استعدادات المنتخبات المشاركة في الدورة واستعراض تاريخ كل منتخب واستعداده للمباريات من خلال اللقاء مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في كل منتخب، بالإضافة إلى اللقاء مع عدد من الإعلامين والصحفيين في دول الخليج للحديث عن تطور كرة القدم في المنطقة ودور كأس الخليج فيها وتوقعاتهم لهذه الدورة.

ملعب آخر

للمرة الأولى، يتحول إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية الكبير إلى ملعب آخر، حيث سيكون في أبوظبي مذيعاً ليقدم برنامج «ملعب آخر»، وهو برنامج حواري من المدرسة الجديدة في الإعلام على طريقة «بود كاست» يقدم فيه أبرز وأشهر نجوم المنتخبات الخليجية، الذين سيكشفون لإسماعيل مطر عن مشاعرهم لحظات الفوز أو الخسارة، ويتحدثون عن مسارهم الكروي بعد الاعتزال والميدان الذي يعملون فيه، مع تبادل القصص والذكريات التي سيعمل إسماعيل على انتزاعها من هؤلاء النجوم الذين سيكونون في ضيافته.. والبرنامج يبدأ قبل البطولة، ويستمر أيضاً على امتداد أيامها كلها.

الفريق التاسع

الفريق التاسع برنامج حواري ساخن يعرض بعد نهاية المباريات، ويقدمه اثنان من أبرز وأشهر مقدمي البرامج الحوارية في الخليج يعقوب السعدي وعدنان حمد الحمادي، يتناول البرنامج أبرز لقطات المباريات وما وراء الكواليس التي تدور حول المباريات وفيها، مع تحليل مقابلات وتصريحات اللاعبين والمدربين، كما يتضمن البرنامج تقارير خاصة، وتحليلات نقاشية للفرق، وردود أفعال الجماهير، وأبرز المستجدات في الدورة، البرنامج يعد أيقونة البرامج عبر سنوات طويلة من انطلاقه، وتقديمه في دورات الخليج من خلال مضمونه، ومن خلال الضيوف الذي يشاركون فيه من نجوم ونقاد ولاعبين قدامى، حيث يتعمق معهم في التفاصيل والقضايا المختلفة التي تتعلق بالمباريات وأحداثها وما يدور في المدرجات واللقاءات الجانبية والتعليق عليها بكل موضوعية وجريئة.

التغطية الأوسع

أثناء البطولة، وقبل أن تنطلق البطولة بأربعة أيام أي في يوم 18 ديسمبر تنطلق التغطية الأوسع للقناة مع أحداث البطولة نفسها وميدانها في الكويت من خلال الأستوديوهات والبرامج، والتي تبدأ بها القناة المرحلة الثانية للتغطية، وتتضمن هذه المرحلة خمسة برامج أخرى تنطلق من واقع المباريات والنتائج والكواليس التي عادة ما تحدث وتدور في مباريات كأس الخليج، وهو ما سيكون له مكان بارز في هذه البرامج المنوعة التي تدور بين الحوار والتحليل والتوثيق.

الاستوديو التحليلي

يتقدم تغطية «أبوظبي الرياضية» مع بداية الدورة الاستوديو التحليلي للمباريات والذي سيتناوب على تقديمه حامد الحارثي وطارق الحمادي وأسامة الأميري مع مشاركة نخبة من أبرز المحللين الرياضيين في الخليج، يتقدمهم المدرب السعودي القدير محمد الخراشي ونجمنا علي مسري ونجم منتخب قطر أحمد خليل، ونجم منتخب البحرين حسين بابا ونجم منتخب الكويت وليد علي، وسينضم إليهم مع سخونة المباريات والحاجة إلى رأي آخر إضافي المحلل خالد بيومي.

وطن النهار

برنامج «وطن النهار» يقدمه الفنان الإماراتي أحمد العونان وتشاركه فيه الفنانة فوز الشطي، وهو برنامج موجه للمشاهدين والعائلات الموجودين في البيوت خلال الفترة من الساعة الواحدة والنصف ظهراً إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويتناول في الساعتين العديد من القضايا الثقافية والسياحية والترفيهية والفنية مع زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية والأثرية في الكويت، كما يلقي الضوء بشكل سريع على مجريات اليوم السابق من المباريات ونتائجها، وتغطية أخبار البطولة المستجدة ويعمق البرنامج دور الثقافة والفن والتراث الخليجي ودوره في إثراء البطولة، بوصفها حدثاً اجتماعياً وليس رياضياً فقط، وسيستضيف البرنامج عدداً من الفنانين والأدباء والمثقفين.

هيدوه

في رحلة مشوقة سريعة مدتها ربع ساعة فقط يأخذنا محمد الأحمد في برنامجه اليومي «هيدوه» عبر جولات في أبرز المعالم السياحية والثقافية والمتاحف والأسواق الشعبية والمواقع الطبيعية بالكويت يناقش فيها مع الجماهير فرص الفوز بالمباريات والبطولة، وغيرها من الموضوعات التي عادة ما ينجح محمد الأحمد في الوصول إليها مع الجماهير.

بهذه التغطية غير المسبوقة، تؤكد أبوظبي الرياضية مكانتها الرائدة في المنطقة في تغطية ومتابعة كل الأحداث الرياضية، ويتأكد الشعار الذي رفعته، وهو أن القصة تبدأ من هنا.

التغطية الأوسع

أثناء البطولة، وقبل أن تنطلق البطولة بأربعة أيام أي في يوم 18 ديسمبر تنطلق التغطية الأوسع للقناة مع أحداث البطولة نفسها وميدانها في الكويت من خلال الأستوديوهات والبرامج، والتي تبدأ بها القناة المرحلة الثانية للتغطية، وتتضمن هذه المرحلة خمسة برامج أخرى تنطلق من واقع المباريات والنتائج والكواليس التي عادة ما تحدث وتدور في مباريات كأس الخليج، وهو ما سيكون له مكان بارز في هذه البرامج المنوعة التي تدور بين الحوار والتحليل والتوثيق.