«فخر أبوظبي» و«الزعيم».. قمة «الطموحات الكبيرة»

مراد المصري (أبوظبي)

تتصدر قمة الجزيرة والعين، على استاد محمد بن زايد مباريات اليوم، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، فيما يلتقي النصر مع خورفكان، ودبا الحصن مع كلباء.

وترفع مواجهة «فخر أبوظبي» و«الزعيم» شعار «الطموحات الكبيرة» مع وضع الفريقين نصب أعينهما التقدم في جدول الترتيب.

ويتقاطع مشوار الجزيرة والعين في ثلاثة اتجاهات حاسمة في تحديد المصير، ويلتقيان أيضاً في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

والعامل المشترك أن الفريقين خاضا مباراة «خارج الديار» أمام كلباء قبل هذا اللقاء، وكلاهما عاد بنقطة التعادل في وقت متأخر، إلا أنهما يدخلان «القمة المرتقبة» بتركيز أكبر بشعار البحث عن «النقاط الكاملة».

ويعتبر الجزيرة صاحب الكفة الأكبر نسبياً في المواجهات أمام العين بحصد 13 فوزاً مقابل 11 انتصاراً لـ«الزعيم»، والتعادل 6 مرات، علماً أن «فخر أبوظبي» هو صاحب أكبر عدد من الانتصارات على «البنفسج» على الإطلاق بين كل الفرق في «دوري المحترفين».

ويتسلح العين بصحوة الهداف لابا كودجو، والذي سجل 10 من آخر 16 هدفاً لفريقه أمام الجزيرة تحديداً، فيما يطمح «فخر أبوظبي» إلى مواصلة تألق نبيل فقير الذي هز الشباك في آخر مباراتين على التوالي.

ويلتقي النصر مع ضيفه خورفكان على استاد آل مكتوم، في لقاء تكون النقاط فيه ثمينة للفريقين، مع سعي «العميد» للبناء على الفوز الذي حققه على دبا الحصن في الجولة الماضية، فيما يتسلح «النسور» بالمعنويات المرتفعة، بعد اقتناص نقطة التعادل أمام شباب الأهلي في الوقت القاتل خلال المباراة الماضية.

وفي 10 مواجهات سابقة بين الفريقين، انتزع النصر الفوز 6 مرات، مقابل 3 انتصارات لخورفكان، والتعادل في مباراة، ويتسلح النصر بالسلسلة الإيجابية بعدم الخسارة على ملعبه في آخر 12 مباراة على التوالي بالدوري، وبلغت المحصلة خلالها 8 انتصارات، و4 تعادلات.

ويلتقي العروبة وكلباء على استاد دبا الفجيرة، وكلاهما يريد الخروج بـ«الصيد الثمين»، ويمر الفريقان بأداء مختلف، ما بين دبا الحصن الذي جمع 5 نقاط وأظهر تحسناً إيجابياً مع المدرب حسن العبدولي، وكلباء الذي تمكن من حصد 13 نقطة من 3 انتصارات، و4 تعادلات وخسارتين فقط، ليزاحم هذا الموسم على دور «الحصان الأسود».