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الرياضة

الأهلي المصري يُهدر «الفرصة التاريخية»!

الأهلي المصري يُهدر «الفرصة التاريخية»!
15 ديسمبر 2024 00:53

الدوحة (أ ف ب)
فرَّط الأهلي المصري في فرصة تحقيق حلمه وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي 5-6 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف النهائي.
وسنحت فرصتان أمام الأهلي لحجز بطاقته إلى النهائي في ركلات الترجيح بعدما أهدر الفريق المكسيكي أول ركلتين عبر قائده الدولي الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، تصدى لها محمد الشناوي، والإسباني بورخا باستون، سددها فوق العارضة، لكن محمود كهربا وعمر كمال أهدرا الركلتين الاخيرتين للفريق المصري حيث تصدى الحارس كارلوس أوسكار لمحاولة الأول، فيما سدد الثاني بجوار القائم الايمن فانتهت السلسلة الأولى بالتعادل 3-3.

 

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وخاض الفريقان السلسلة الثانية، التي أهدر خلالها خالد عبد الفتاح بتسديده في العارضة.
وحصل باتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي «فيفا»، وتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية على كأس الإنتركونتيننتال الأربعاء على ستاد لوسيل في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
وكان الأهلي يمني النفس في أن يصبح رابع فريق عربي يبلغ النهائي وخوض مباراة القمة، بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في كأس العالم للأندية بنظامها السابق (بلغ نصف النهائي ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات و2023 بالسعودية.
ووقف باتشوكا عقبة في طريق الأهلي للمرة الثانية، بعدما حرمه من بلوغ نصف النهائي في نسخة 2008 في اليابان، ووقتها تقدم الأهلي بقيادة مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه 2-0 في الشوط الأول، قبل أن يقلب الفريق المكسيكي الطاولة بإدراك التعادل في الثاني وفرض وقت إضافي شهد تسجيله لهدفين آخرين فودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.

مونديال الأندية
قطر
باتشوكا المكسيكي
الأهلي المصري
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