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الرياضة

إصابة حارس بـ «قداحة»!

إصابة حارس بـ «قداحة»!
15 ديسمبر 2024 10:18

 
برلين (رويترز)

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يعتزم بوخوم التقدم باحتجاج أمام الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما أصيب حارس مرماه باتريك دريفيس بقداحة ألقيت باتجاهه، في التعادل مع مضيفه أونيون برلين بدوري الدرجة الأولى، في مباراة استؤنفت دون أن يحاول الفريقان التسجيل.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وفي ظل تعادل الفريقين 1-1، أصيب الحارس البالغ عمره 31 عاماً بقداحة ألقيت من المدرجات، ما أدى إلى سقوطه أرضاً.
وقال ديتر هيكينج مدرب بوخوم «نقل إلى المستشفى حيث خضع لفحوصات كاملة مجدداً، بعدها ننتظر ونرى».
وأوقف الحكم مارتن بيترسن المباراة، وغادر برفقة الفريقين أرضية الملعب، وعاد الفريقان لاحقاً إلى أرض الملعب، لكن بوخوم اضطر للاستعانة بالمهاجم فيليب هوفمان حارساً لعرينه حتى نهاية المباراة، بعدما استنفد كل تغييراته.
وقال إيليا كينزيج المدير الإداري في بوخوم لمحطة (سكاي ألمانيا) «نرى أن المباراة كان من المفترض إلغاء المباراة، أنهينا المباراة محتجين ونتقدم بشكوى يوم الاثنين».
واتفق الفريقان على عدم الهجوم في الدقائق الأخيرة، وهو ما أكده الحكم.
وقال «كان هذا الاتفاق بين الفريقين، يجب أن تسألهما بهذا الخصوص، لا علاقة لي به،.
ويتذيل بوخوم الدوري برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل أونيون برلين المركز 12 برصيد 17 نقطة، وقال كريستيان أربيت المتحدث باسم أونيون، إن الشرطة كشفت أن مرتكب الواقعة كُشفت هويته وتسلمته الشرطة، وتسلمت السلطات بلاغاً.

بوخوم
ألمانيا
الدوري الألماني
أونيون برلين
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