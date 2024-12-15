ريال مدريد يرفض قمة «الليجا» قبل نهائي «القارات»!



مدريد (أ ف ب)



حرم رايو فايكانو جاره ريال مدريد «حامل اللقب» من انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً من غريمه التقليدي برشلونة، عندما أرغمه على التعادل 3-3، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل أوناي لوبيز (4) والغاني خالد عبد المؤمن (36) وإيسي بالاسيون (64) أهداف رايو فايكانو، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (39) والإنجليزي جود بيلينجهام (45) والبرازيلي رودريجو (56) أهداف ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يستضيف ليجانيس الأحد في ختام المرحلة.

وبات النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة مع فالنسيا سيخوضها في الثاني من يناير المقبل، مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث، في حال فوز جاره الآخر أتلتيكو مدريد (35 نقطة) على ضيفه خيتافي في «ديربي العاصمة» الأحد.

وجاء تعثر ريال مدريد قبل سفره إلى قطر لمواجهة باتشوكا المكسيكي الأربعاء المقبل في المباراة النهائية لمسابقة كأس القارات على ملعب لوسيل.

وأبقى المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي على نجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء، مفضلاً الدفع بمواطنه رودريجو، والمغربي إبراهيم دياز، والتركي أردا جولر وبيلينجهام في خط الهجوم، فيما غاب النجم الآخر الدولي الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وبكّر رايو فايكانو بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الرابعة عندما تلاعب خورخي دي فروتوس بخوان جارسيا في الجهة اليمنى، ومرر كرة عرضية تابعها أوناي لوبيز برأسه من مسافة قريبة، وأسكنها على يسار الحارس العملاق البلجيكي تيبو كورتوا.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي الملكي، عندما توغل البرازيلي رودريجو داخل المنطقة من الجهة اليمنى، وسدد كرة زاحفة خادعة أبعدها الحارس الأرجنتيني أوجوستو باتايا بقدمه اليسرى من زاوية صعبة إلى ركنية (14).

وعزز رايو فايكانو تقدمه بهدف ثانٍ برأسية للمدافع الغاني خالد عبد المؤمن، إثر ركنية انبرى لها القائد إيسي بالاسون، تابعها على يسار كورتوا (36).

وقلّص فالفيردي الفارق بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة (39) رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم.

وأدرك بيلينجهام التعادل برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية لرودريجو تابعها على يسار الحارس باتايا (45) مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

ومنح رودريجو التقدم للنادي الملكي، عندما تبادل الكرة مع التركي أردا جولر خارج المنطقة، قبل أن ينهيها بتسديدة قوية بيسراه من حافتها، أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس باتايا (56).

ودفع أنشيلوتي بفينيسيوس في الدقيقة 63 مكان دياز، وبعدها بدقيقة واحدة أدرك بالاسون التعادل لرايو فايكانو، عندما تابع بيسراه من مسافة قريبة كرة عرضية داخل المنطقة للمدافع الفرنسي فلوريان لوجون على يمين كورتوا (64).

وكاد البديل بيدرو دياز يضيف الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (67).

وتلقى فينيسيوس بطاقة صفراء ستحرمه من خوض مباراة إشبيلية في المرحلة المقبلة.

ولعب أنشيلوتي ورقتي داني سيبايوس والبرازيلي إندريك مكان لوكاس فاسكيز وجولر (79).

وكاد فينيسيوس يفعلها بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أبعدها الحارس باتايا إلى ركنية (84).

وارتقى ريال مايوركا إلى المركز الخامس مؤقتاً، بفوزه بعشرة لاعبين على ضيفه جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، 2-1 بفضل ثنائية للدولي الكندي كايل لارين.

وكان جيرونا، ثالث الموسم الماضي، البادئ بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر لاعب وسطه الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، لكن ريال مايوركا أدرك التعادل بعد 13 دقيقة بواسطة لارين، إثر تمريرة من الدولي الكوسوفي فيدات موريكي (20).

وطرد موريكي بعد 12 دقيقة، لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخل قوي بحق المهاجم براين خيل (32).

ونجح ريال مايوركا في قلب الطاولة، على الرغم من النقص العددي بتسجيله الهدف الثاني عبر لارين (51).

وعاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، وحقق فوزه السابع هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة من 18 مباراة.

وصعد ريال مايوركا الذي خاض مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة خسرها أمام برشلونة 1-5 في الثالث من الشهر الحالي، بسبب مشاركة الفريقين في الكأس السوبر الإسبانية في الرياض مطلع العام المقبل، إلى المركز الخامس مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام فياريال الذي يستضيف ريال بيتيس الأحد.

في المقابل، مُني جيرونا بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

وفرّط أوساسونا في اللحاق بريال مايوركا إلى المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إسبانيول.

ورفع أوسوسانا رصيده إلى 25 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع مؤقتاً بانتظار مباراة ريال سوسيداد مع لاس بالماس الأحد، فيما يقبع إسبانيول في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحقق إشبيلية فوزاً صعباً على ضيفه سلتا فيجو بهدف وحيد سجله مانويل بوينو سيباستيان في الدقيقة 65.

وصعد إشبيلية إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة، مقابل 21 لسلتا فيجو الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.

ويلتقي الأحد أيضاً أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وبرشلونة مع ليجانيس.