نابولي يحتفظ بـ «المسافة القصيرة»!



أوديني (رويترز)



حقق نابولي الفوز 3-1 على أودينيزي، بفضل هدفين قبل النهاية، ضمنا له البقاء على بعد نقطتين من أتالانتا متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان التعادل 1-1 هو السائد حتى قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة، عندما حول لاوتارو جيانيتي لاعب أودينيزي الكرة بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يحسم أندريه-فرانك زامبو أنجيسا لاعب نابولي الفوز بتسديدة منخفضة، بعدها بخمس دقائق.

وتعني النتيجة أن نابولي صاحب المركز الثاني، حافظ على فارق النقاط مع أتالانتا، بعد انتصار الفريق القادم من بيرجامو 1-صفر على كالياري.

ويملك نابولي 35 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وقال أنجيسا لمنصة دازون «نحتاج فقط إلى إثبات أننا فريق رائع، والتعامل مع كل مباراة على حدة، وعدم التفكير في أتالانتا أو أي فريق آخر على القمة، نحن نركز فقط على أنفسنا، وهذا ما يهم حقاً».

وحصل أودينيزي على ضربة جزاء في الدقيقة 22، بعد لمس ستانيسلاف لوبوتكا للكرة بيده، ورغم أن حارس المرمى أليكس ميريت تصدى لركلة الجزاء التي سددها فلوريان توفين، إلا أن الكرة المرتدة سقطت بسهولة أمام قائد أودينيزي ليسجل الهدف.

وبينما سيطر نابولي على الشوط الأول، واجه صعوبات في صناعة أي فرص واضحة وكان أنجيسا الأقرب للتسجيل قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، استغل روميلو لوكاكو تمريرة سكوت مكتوميناي، وتخلص من رقيبه، ثم ركض داخل منطقة الجزاء، وسجل هدف التعادل بهدوء.

واستمرت سيطرة نابولي على بقية الشوط الثاني، ليحرز هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة ليضمن الفوز بالنقاط الثلاث.

وردا على سؤال عما تغير خلال الاستراحة والذي سمح لنابولي بتغيير النتيجة، قال أنجيسا «المدرب ذكرنا بأننا فريق رائع، ويجب علينا جميعاً أن نفعل المزيد، بذلنا كل ما في وسعنا وفزنا، وهذا يثبت أنه حتى عندما نستقبل هدفاً، يمكننا تسجيل العديد من الأهداف والفوز بالمباراة».