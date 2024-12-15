الهلال «المفاجأة السارة» بـ «العلامة الكاملة»



تونس (أ ف ب)



خطا الهلال السوداني خطوة كبيرة، نحو الدور ربع النهائي، لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز ثالث توالياً، في دور المجموعات على حساب مضيفه مولودية الجزائر الجزائري 1-0، بينما حسم الترجي التونسي القمة العربية الثانية، بتغلبه على ضيفه بيراميدز المصري 2-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

في المجموعة الأولى، واصل الهلال «المفاجأة السارة»، محققاً العلامة الكاملة بتحقيقه انتصاره الثالث توالياً، وجاء على حساب مضيفه مولودية الجزائر بهدف نظيف على ملعب «5 يوليو» في العاصمة الجزائرية.

ويقدم الفريق السوداني أداءً متميزاً في المسابقة القارية، بقيادة المدرب الكونغولي الديموقراطي فلوران إيبينجيه، علماً أنه يلعب خارج أرضه وبعيداً عن جمهوره.

وعرف الفريق السوداني كيف يقتنص الانتصار، برغم الأفضلية الكبيرة للفريق المضيف استحواذاً وفرصاً، حيث تحمل الحارس الإيفواري للهلال إيسا فوفانا العبء الكبيرة، وتألق أمام التسديدات الجزائرية، أبرزها صاروخية أندي ديلور البعيدة (11).

وتألق الحارس الجزائري عبد اللطيف رمضان أمام تصويبة مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن «غربال» أمام المرمى (33).

ولم تتغير المعطيات في الشوط الثاني، لا بل ضاعف الهلال مرتداته السريعة، وسط سيطرة أصحاب الأرض العقيمة، وأرسل غربال كرة طويلة من ركلة حرة خطفها الموريتاني جيسوما فوفانا برأسه، وأسكنها الشباك الجزائرية (76).

وأعاد حارس السوداني تألقه أمام ديلور مجدداً، وهذه المرة بتسديدة قوية من داخل المنطقة (79)، ثم أمام تسديدة سفيان بايزيد (87).

في المجموعة ذاتها، انتزع يونج أفريكانز التنزاني تعادلاً متأخراً من مضيفه مازيمبي الكونغولي 1-1.

وتقدّم مازيمبي عبر رأسية للمالياني الشيخ فوفانا (41)، وفي الثواني الأخيرة أدرك بيرنسي دوبي التعادل لأصحاب الأرض بعدما تابع كرة عائدة من حارس المرمى (94).

ويتصدر الهلال بتسع نقاط، وبات على بُعد نقطة من التأهل إلى ربع النهائي، أمام مولودية الجزائر (4)، ورفع مازيمبي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، يليه يونج أفريكانز في المركز الرابع بنقطة.

وأمام أكثر من ثلاثين ألف متفرج على ملعب حمادي العقربي في رادس، تفوق الترجي التونسي على ضيفه بيراميدز المصري 2-0، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة.

ورفع فريق باب سويقة رصيده إلى 7 نقاط أمام بيراميز صاحب النقاط الأربع، ويأتي ساجرادا أسبرانسا ثالثاً بنقطة، بالتساوي مع دجوليبا المالي الرابع، علماً أنهما يلتقيان الأحد.

وقدّم الترجي أحد افضل عروضه هذا الموسم، بإشراف المدرب الروماني لورنتسيو ريغيكامف، حيث استحوذ على السيطرة والفرص تقريباً طيلة اللقاء، مقابل هجمات خجولة للفريق المصري.

وترجم الجزائري يوسف بلايلي أفضلية العملاق التونسي إلى تقدم، عندما قام بمجهود فردي متميز، راوغ خلال مجموعة من مدافعي بيراميدز، ثم أطلق كرة صاروخية انفجرت في سقف المرمى (36).

وأضاف الجنوب إفريقي إلياس سيفو موكوانا ثاني أهداف الترجي مستغلاً خطأ فادحاً من الدفاع المصري في إبعاد الكرة، بعد تصدي الحارس أحمد الشناوي لتسديدة البرازيلي رودريجو رودريجيز (45+3).

وسعى بيراميدز في الشوط الثاني إلى تدارك الموقف، حيث كان الأكثر استحواذاً على الكرة، إلّا أنه اصطدم بدفاع متين للترجي، فيما لاحت أمام الفريق التونسي فرصاً خطرة عدة عبر المرتدات السريعة، لكن تألق الحارس الشناوي حال دون ارتفاع النتيجة.

وفي المجموعة الثانية، فرض الجيش الملكي المغربي التعادل على مضيفه مانييما أونيون من الكونغو الديموقراطية 1-1 في كينشاسا.

وكان الفريق المغربي الأفضل لناحية الفرص والسيطرة، حيث صدت العارضة تسديدة الكونغولي الديموقراطي جويل بيا في الدقيقة الأولى، فيما اعتمد الفريق المضيف على المرتدات التي كانت خطرة في بعض الأحيان ولا سيما تسديدة جافتي كيتامبالا التي أبعدها لاعب الوسط أمين زحزوح عن خط المرمى (25)، ثم افتتح التسجيل عبر أكزوسيا مواندا الذي حوّل الكرة بطريقة رائعة إلى شباك الحارس المهدي بنعبيد (37).

وكثّف «الزعيم» المغربي سيطرته في الشوط الثاني، ولا سيما بعد التغييرات التي أجراها المدرب الفرنسي أوبير فيلو، بإخراج أنس باش وإدخال المخضرم محمد ربيع حريمات، الذي قدّم تمريرة حاسمة جميلة بالعقب استغلها الأنجولي أوجوستو كارنيرو وأسكنها في الشباك بيسراه (62).

وبعد التعادل عاد مانيينا للضغط على منافسه، إلّا أنه عجز عن الوصول مجدداً إلى شباك الحارس بنعبيد.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة أمام مانييما الذي بات رصيده 3 نقاط، ويأتي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ثالثا بنقطتين، والرجاء المغربي رابعاً بنقطة، بانتظار المواجهة بين الأخيرين في بريتوريا الأحد.