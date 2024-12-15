الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا يتوقف في ليل!

مارسيليا يتوقف في ليل!
15 ديسمبر 2024 11:07

 
ليل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
قتلى إثر اجتياح إعصار تشيدو لجزيرة مايوت الفرنسية
إعادة انتخاب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي


أوقف ليل سلسلة انتصارات مضيفه مارسيليا عند ثلاثة، عندما أرغمه على التعادل 1-1، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بينما رفض موناكو الهدية للتقدم إلى المركز الثاني، باكتفائه بتعادل سلبي أمام مضيفه رينس.
وتقدم مارسيليا عبر كونتان ميرلان (17)، وأدرك ليل التعادل برأسية بافوديه دياكيتيه (87).
وأصاب نيل موبي القائم في أخطر فرصة لمارسيليا (55)، قبل أن يفرض ليل التعادل الذي جاء بعد الفوز في عقر داره على شتورم جراتس النمساوي 3-2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الإيطالي لمارسيليا روبرتو دي تزيربي «أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة أمام فريق رائع، وأكثر ثقة في إمكاناته، ويعرفون جيداً بعضهم البعض لفترة أطول».
وأضاف «أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل من مباراة موناكو (2-1)، وكنا نستحق الفوز، فرصتنا جاءت من جودة لعبنا، وفرصهم من أخطائنا، ولم نستقبل سوى هدفاً حتى النهاية، من ركلة ثابتة، ولقد كانت مباراة متوازنة للغاية، لكنني أعتقد أنه إذا كان على أي فريق أن يفوز، فهو مرسيليا».
ورفع مارسيليا الذي فشل في تحقيق فوزه الرابع توالياً في الدوري، بعدما كان هزم لنس 3-1 وموناكو 2-1 وسانت إتيان 2-0، رصيده في المركز الثاني إلى 30 نقطة متساوياً مع موناكو الثالث الذي فشل في اغتنام فرصة الاستحواذ على الوصافة، بعدما سقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 0-0.
ويتألق مارسيليا خارج معقله هذا الموسم، حيث فاز في سبع من مبارياته الثماني، كما حدث في سانت إتيان نهاية الأسبوع الماضي، الذي سيواجهه مجدداً في مباراته الأخيرة للعام الحالي في دور الـ 32 من الكأس.
في المقابل، واصل ليل سلسلة عدم خسارته للمباراة الـ16 توالياً في مختلف المسابقات (9 انتصارات مقابل 7 تعادلات)، وتحديداً منذ سقوطه أمام سبورتينج البرتغالي 0-2 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.
ويتصدر باريس سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، الترتيب مع 34 نقطة، علماً أنه يستضيف ليون الأحد.
وبدوره، فرمل أوكسير الذي لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة سلسلة ضيفه لنس بفرض التعادل عليه 2-2.
وكان لنس فاز على رينس ومونبلييه بالنتيجة ذاتها 2-0 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن يعود بنقطة من ملعب أبيه-ديشان.
سجل المغربي نيل العيناوي (22) والأنجولي مبالا نزولا (45) هدفي لنس، وجايتان بيران (31) والإنجليزي جابريال أوشو (73) هدفي أوكسير.
ورفع لنس رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، في حين يحتل أوكسير المركز الثامن مع 21.

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
ليل
مارسيليا
موناكو
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
«أيه إم» يحصد كأس «ونستون تشرشل» للبولو
الرياضة
«أيه إم» يحصد كأس «ونستون تشرشل» للبولو
اليوم 13:30
مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!
الرياضة
مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!
اليوم 13:29
هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين
اليوم 13:02
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق الرابع» للخيول في «مضمار العين»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق الرابع» للخيول في «مضمار العين»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©