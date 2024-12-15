مارسيليا يتوقف في ليل!



ليل (أ ف ب)



أوقف ليل سلسلة انتصارات مضيفه مارسيليا عند ثلاثة، عندما أرغمه على التعادل 1-1، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بينما رفض موناكو الهدية للتقدم إلى المركز الثاني، باكتفائه بتعادل سلبي أمام مضيفه رينس.

وتقدم مارسيليا عبر كونتان ميرلان (17)، وأدرك ليل التعادل برأسية بافوديه دياكيتيه (87).

وأصاب نيل موبي القائم في أخطر فرصة لمارسيليا (55)، قبل أن يفرض ليل التعادل الذي جاء بعد الفوز في عقر داره على شتورم جراتس النمساوي 3-2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي لمارسيليا روبرتو دي تزيربي «أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة أمام فريق رائع، وأكثر ثقة في إمكاناته، ويعرفون جيداً بعضهم البعض لفترة أطول».

وأضاف «أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل من مباراة موناكو (2-1)، وكنا نستحق الفوز، فرصتنا جاءت من جودة لعبنا، وفرصهم من أخطائنا، ولم نستقبل سوى هدفاً حتى النهاية، من ركلة ثابتة، ولقد كانت مباراة متوازنة للغاية، لكنني أعتقد أنه إذا كان على أي فريق أن يفوز، فهو مرسيليا».

ورفع مارسيليا الذي فشل في تحقيق فوزه الرابع توالياً في الدوري، بعدما كان هزم لنس 3-1 وموناكو 2-1 وسانت إتيان 2-0، رصيده في المركز الثاني إلى 30 نقطة متساوياً مع موناكو الثالث الذي فشل في اغتنام فرصة الاستحواذ على الوصافة، بعدما سقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 0-0.

ويتألق مارسيليا خارج معقله هذا الموسم، حيث فاز في سبع من مبارياته الثماني، كما حدث في سانت إتيان نهاية الأسبوع الماضي، الذي سيواجهه مجدداً في مباراته الأخيرة للعام الحالي في دور الـ 32 من الكأس.

في المقابل، واصل ليل سلسلة عدم خسارته للمباراة الـ16 توالياً في مختلف المسابقات (9 انتصارات مقابل 7 تعادلات)، وتحديداً منذ سقوطه أمام سبورتينج البرتغالي 0-2 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر باريس سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، الترتيب مع 34 نقطة، علماً أنه يستضيف ليون الأحد.

وبدوره، فرمل أوكسير الذي لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة سلسلة ضيفه لنس بفرض التعادل عليه 2-2.

وكان لنس فاز على رينس ومونبلييه بالنتيجة ذاتها 2-0 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن يعود بنقطة من ملعب أبيه-ديشان.

سجل المغربي نيل العيناوي (22) والأنجولي مبالا نزولا (45) هدفي لنس، وجايتان بيران (31) والإنجليزي جابريال أوشو (73) هدفي أوكسير.

ورفع لنس رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، في حين يحتل أوكسير المركز الثامن مع 21.