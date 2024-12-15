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الرياضة

برشلونة يواجه ليجانيس بذكريات «الشبح»!

برشلونة يواجه ليجانيس بذكريات «الشبح»!
15 ديسمبر 2024 11:38

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يستضيف برشلونة فريق ليجانيس، اليوم الأحد، في ختام «الجولة الـ17» من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يحوم خلاله شبح المهاجم مارتن برايثوايت.
وكان اللاعب الدنماركي انتقل من ليجانيس إلى برشلونة في فبراير 2020، أي خارج الفترة الرسمية للانتقالات الشتوية في ذلك الوقت، بسبب بند أتاح لبرشلونة القيام بهذه الخطوة، جراء إصابة لاعبه عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم، ورغم أن النادي الكتالوني قام بدفع 5 ملايين يورو، وهو رقم قياسي لأي لاعب رحل عن فريق العاصمة، فإن ذلك كلف ليجانيس الهبوط في نهاية ذلك الموسم، جراء فقدانه هدافه.
ولم تسر الأمور جيداً لبرايثوايت مع برشلونة، في وقت عانى فيه ليجانيس في رحلة الصعود مجدداً، حتى نجح هذا الموسم في العودة إلى «الليجا»، ليستعد للقاء برشلونة مجدداً.
تراجع أداء برشلونة مؤخراً في الدوري، ونزف الفريق العديد من النقاط، بعدما تعادل مرتين، وخسر مثلهما، مقابل فوز واحد، في آخر 5 مباريات، ويتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات في «الملعب الأولمبي».

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليجانيس
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