لجنة لإدارة ملف مشاركة العين في «مونديال 2025»



أبوظبي (وام)



أصدر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم قراراً بتشكيل لجنة لإدارة ملف مشاركة النادي التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، والتي تعنى بالإشراف على المستويات كافة، الإدارية، والتشغيلية، والتسويقية، والإعلامية، والتنظيمية، وتوفير أفضل الخدمات للجماهير.

وعقد المجلس اجتماعاً برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وذلك في مقر النادي باستاد هزاع بن زايد، حيث استهل أعماله مثمناً الرعاية السامية والدعم اللامحدود من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لقطاعات النادي كافة.

وأكد المجلس أن زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للنادي، تعكس اهتمام سموه المستمر بهذا الكيان الشامخ، بما يسهم على نحو لافت في دفع مسيرة العين نحو تحقيق أعلى معايير التفوق والتميز.

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقارير أداء الفريق الأول والفرق السنية بمدرسة الكرة والأكاديمية، وفي هذا السياق وجه بتعزيز عمل غرف الأوكسجين الملحقة بمنشآت النادي، بهدف تحقيق أفضل مستويات الاستشفاء البدني، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية للاعبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، والمتمثلة في تطوير قدرات اللاعبين، وتقديم الأداء المميز لجميع عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.