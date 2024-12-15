الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لجنة لإدارة ملف مشاركة العين في «مونديال 2025»

لجنة لإدارة ملف مشاركة العين في «مونديال 2025»
15 ديسمبر 2024 11:43

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أيه إم» يحصد كأس «ونستون تشرشل» للبولو
هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين


أصدر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم قراراً بتشكيل لجنة لإدارة ملف مشاركة النادي التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، والتي تعنى بالإشراف على المستويات كافة، الإدارية، والتشغيلية، والتسويقية، والإعلامية، والتنظيمية، وتوفير أفضل الخدمات للجماهير.
وعقد المجلس اجتماعاً برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وذلك في مقر النادي باستاد هزاع بن زايد، حيث استهل أعماله مثمناً الرعاية السامية والدعم اللامحدود من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لقطاعات النادي كافة.
وأكد المجلس أن زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للنادي، تعكس اهتمام سموه المستمر بهذا الكيان الشامخ، بما يسهم على نحو لافت في دفع مسيرة العين نحو تحقيق أعلى معايير التفوق والتميز.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقارير أداء الفريق الأول والفرق السنية بمدرسة الكرة والأكاديمية، وفي هذا السياق وجه بتعزيز عمل غرف الأوكسجين الملحقة بمنشآت النادي، بهدف تحقيق أفضل مستويات الاستشفاء البدني، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية للاعبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، والمتمثلة في تطوير قدرات اللاعبين، وتقديم الأداء المميز لجميع عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

 

الإمارات
العين
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
«أيه إم» يحصد كأس «ونستون تشرشل» للبولو
الرياضة
«أيه إم» يحصد كأس «ونستون تشرشل» للبولو
اليوم 13:30
مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!
الرياضة
مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!
اليوم 13:29
هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين
اليوم 13:02
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق الرابع» للخيول في «مضمار العين»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق الرابع» للخيول في «مضمار العين»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©