«الهادي 29» بطل مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية



أبوظبي (الاتحاد)



فاز القارب «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 43 قارباً، أبحرت في أجواء مثالية من جزيرة اللولو، حيث نقطة البداية، ولمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية، عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وجاء في المركز الثاني «التبر 55» لمالكه النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري، وحل في المركز الثالث «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي.

وشهد السباق الذي أقيم ضمن برنامج سباقات المحامل الشراعية التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم، تنافساً قوياً بين القوارب المشاركة في كل المراحل، وتابعته الجماهير من على شاطئ كورنيش أبوظبي، وسط حماس النواخذة والبحارة، الذين قدموا ملحمة تراثية متميزة لإبحار القوارب الصغيرة، خاصة التي تنافست على المراكز الأولى، ورسم لوحة رائعة، تبادلت خلالها المراكز حتى الأمتار الأخيرة.



توج الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسيف سيف السويدي، رئيس اللجنة المنظمة للسباقات والأحداث الرياضية في النادي.

وثمن سيف سيف السويدي دعم القيادة الرشيدة للأنشطة والفعاليات التراثية بشكل عام والبحرية على وجه الخصوص، الذي كان له الأثر الملموس في نقل إرث الأجداد والآباء إلى الأجيال، وتعزيز تمسكهم بمعانيه القيمة التي ترسخ الهوية الوطنية لدى الشباب، مشيداً بنجاح سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، بما شهده من مشاركة كبيرة وأداء متميز للبحارة ومتابعة جماهيرية.

وقال: «نادي أبوظبي للرياضات البحرية يُولي الأنشطة والسباقات البحرية التراثية أهمية كبيرة، من خلال وضع برنامج شامل في كل موسم يتضمن سباقات لكل فئات المحامل الشراعية، والعمل على تنظيمها وفق أعلى معايير السلامة للمشاركين، ورصد جوائز قيمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة».

وأضاف: «سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية يحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، وهو مهرجان المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمشاركة فيه شرف كبير للجميع، ويُعد منصة لها خصوصيتها لانطلاقة البحارة الصغار والشباب، لخوض تجربة الإبحار وارتياد البحر بشجاعة الأجداد والآباء والانضمام إلى أسرة أهل البحر.