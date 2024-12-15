«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق الرابع» للخيول في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



حفل السباق الرابع لمضمار العين بالإثارة والتشويق، وتألف من 8 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشهد السباق البالغ جوائزه 770 ألف درهم، وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، وسعيد المهيري مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، كما شهد الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.

وتألق الجواد «نايف» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة حمد البوسعيدي، حين أكد جدارته بحصد كأس الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز 40 ألف درهم، ومسجلاً 1:37:81 دقيقة.

وخطف الجواد «جولدن ييرس» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وبقيادة دانييل تودهوب، كأس الشوط الافتتاحي، المُخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز 150 ألف درهم، ومسجلاً 2:18:25 دقيقة.

وانتزع الجواد «كيوبوس» لعبد الله المشايخي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، كأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة «قوائم» لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 9 خيول في المنافسة على جوائز 150 ألف درهم، ومسجلاً 2:03:30 دقيقة.

وسطر المهر «كيف ستار» لعبيد مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة مارسلينو رودريجوز، فوزاً مستحقاً ونال كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 جواداً في المنافسة على جوائز 100 ألف درهم، ومسجلاً 1:50:32 دقيقة.

وحصد «ليستو دو فاوست» لمحمد عبد الرحمن، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة ساندرو بايفا، كأس الشوط الرابع المُخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:52:40 دقيقة.

ونال الجواد «كاليف دو كارير» لعلي خلفان الشاوي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة قيس البوسعيدي، كأس الشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز 40 ألف درهم، ومسجلاً 1:37:55 دقيقة.

وتفوق الجواد «أف نافس» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن، ببراعة في الشوط السابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، حسب العمر والنتائج لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز 150 ألف درهم، ومسجلاً 1:06:00 دقيقة.

وفي الختام سجل الجواد «النينو» لسلمان سيف الهنائي، بإشراف محمد العجمي، وقيادة حمد البوسعيدي «ثنائية»، فوزاً مثيراً ونال كأس الشوط الثامن المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً للمنافسة على جوائز 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:06:97 دقيقة.