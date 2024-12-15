«غنتوت» يحتفظ بدرع «البولو البريطاني»



أبوظبي (الاتحاد)



تعادل «غنتوت» مع «المخضرمين البريطاني» 6-6، في المباراة «الاحتفالية الخيرية» التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، بحضور توم هدسون رئيس ومؤسس يوم البولو البريطاني، وأسرة السفارة والقنصلية، وعدد كبير من أبناء الجالية البريطانية، ويقام الحدث في 16 دولة، وحققت المباراة أهدافها المجتمعية والفنية.

ومثل فريق «غنتوت» صالح الجزيري الذي افتتح التسجيل، ويوسف بن دسمال «4 أهداف»، وأوسكار «هدف»، وهوراسيو هيجاي، وشارك مع الفريق البريطاني، ديفيد كو «هدف»، وبابلو جالانتي، ومالكوم بورويك «3 أهداف»، وأدوي موريس «هدفين»، وأدار اللقاء ميجيل ديليا ونيكولاس.

واحتفظ «غنتوت» بدرع يوم البولو البريطاني، بعد إجراء القرعة بين الفريقين، كما جرت «مباراة استعراضية» على هامش «التحدي الرسمي» في الاحتفالية، وجمعت بين «أبوظبي» و«بي أيه دي»، وانتهت لمصلحة «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة 5-3.