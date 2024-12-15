مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!



لندن (رويترز)



قال جاري أونيل، مدرب ولفرهامبتون، إنه غير مكترث بالتكهنات بشأن مستقبله، بعد هزيمة فريقه الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما زاد الضغوط عليه.

وخسر ولفرهامبتون 2-1 على ملعبه أمام إبسويتش تاون، واستقبلت شباكه 40 هدفاً في 16 مباراة، وهو المعدل الأسوأ في أحد مواسم الدوري الممتاز، ويقبع في منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز الـ19 برصيد تسع نقاط.

وقال أونيل للصحفيين «لست مكترثاً بشأن منصبي، أعرف العمل الذي أقوم به كل يوم وأدرك وضعنا، وأعرف أن حمل هذه المجموعة على الأداء بالطريقة التي قدمتها استغرق الكثير من الجهد، يمكن للناس أن يشيروا إلي بأصابع الاتهام، لكن يجب أن تقع بعض المسؤولية على عاتق اللاعبين».

وعبر جيف شي، رئيس ولفرهامبتون، الأسبوع الماضي، عن دعمه لأونيل، رغم مستوى الفريق السيئ والمشاكل المتعلقة بالانضباط، إذ جرد ماريو ليمينا من شارة القيادة، بعد مشاجرة مع جارود بوين لاعب وستهام يونايتد.

وتلقى المدافع ريان آيت نوري إنذاراً ثانياً بسبب شجار بعد المباراة.

وقال أونيل «هذه المجموعة القابعة في القاع تحتاجني هذا الأسبوع للمساعدة في إيصالهم إلى مكان يكونون مستعدين للانطلاق منه، سأواصل بذل الجهد من أجلهم، ومعهم حتى يُطلب مني عدم القيام بذلك، وهذا لا يعني عدم اعتقادي أني سأتعرض للإقالة، تزداد فرص خسارة وظيفتي مع كل نتيجة سيئة، هذا لا يشغلني، الوضع يدفعني للرغبة في فعل ما هو أفضل».

ويحل ولفرهامبتون ضيفاً على ليستر سيتي، صاحب المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، في الـ22 من ديسمبر الجاري.