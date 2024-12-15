أنشيلوتي.. «حسرة» بـ«رضا»!



مدريد (د ب أ)



تحسر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه مع رايو فايكانو 3-3 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم رايو فاييكانو في الدقيقة الرابعة عن طريق أوناي لوبيز، قبل أن يضيف عبدول مؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وعاد ريال مدريد لتقليص الفارق في الدقيقة 39 عن طريق فيديريكو فالفيردي، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل جود بيلينجهام هدف التعادل.

ونجح الريال في قلب النتيجة لمصلحته في الدقيقة 56، حينما سجل له رودريجو الهدف الثالث، لكن فاييكانو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 65، عن طريق إيزي بالازون.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه ليجانيس اليوم الأحد، علماً بأن النادي الملكي لديه مباراة مؤجلة. وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «كنا متأخرين في النتيجة ثم تعافينا، بعد ذلك تقدمنا ثم افتقرنا إلى الحزم في منطقة جزاء الخصم، تقييم المباراة جيد، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية لمدة ساعة، باستثناء الدقائق الأولى».

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله «لقد لعب الفريق بشكل جيد حتى لحظة تقدمنا 3-2، وصنعنا فرصاً كثيرة، بعد تعادل الخصم، لاحت لنا فرصة جديدة لتحقيق الفوز».

وأضاف «التعادل أمام ريال مايوركا أو لاس بالماس كان مختلف تماماً، وشاهدنا فريقاً متضامناً نافس بقوة، لكنه لم يتمكن من الفوز بسبب الأخطاء، نحن على الطريق الصحيح، انتهت المباراة بالتعادل وعلينا التفكير في المباريات المقبلة، أنا راضٍ».