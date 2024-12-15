تويزي يحصد «حزام الإنتركونتيننتال» في «ليلة القتال»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج نجم منتخبنا الوطني محمد تويزي، بلقب «حزام الإنتركونتيننتال»، في فئة «فلاي ويت»، وذلك بعد فوزه على بطل أوروبا البرتغالي ريكاردو هيلاريو، على مدار 5 جولات في النزال العالمي الذي أقيم في ختام بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين «ليلة القتال» التي أقيمت في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز متميز للمقاتل الصربي نيكولا تودوروفيتش بلقب «حزام العالم» في فئة «السوبر ميدل ويت»، بفوزه في النزال النهائي لأمسية أبوظبي، على الإسباني جوردي ريكيخو كورونادو بالضربة القاضية، ليرفع رصيده إلى 28 انتصاراً، و16 ضربة قاضية، ليحافظ بنجاح على حزام العالم في الفئة.

وأقيمت البطولة بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، ضمن أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، لدعم خطط تطوير اللعبة، والعمل على استقطاب البطولات الكبرى للمحترفين، وانعكاسها المهم على أداء أبطال الإمارات في النزالات العالمية الكبرى.

وشهدت البطولة مشاركة 28 مقاتلاً من 24 دولة من ضمنها الإمارات، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، اليابان، الصين، البرازيل، إيطاليا، صربيا، هولندا، رومانيا، أوزبكستان، المغرب، كما شهدت 14 نزالاً مثيراً، بمشاركة نخبة محترفي العالم في مختلف الفئات والأوزان.



وانطلقت البطولة بنزالات البطاقة التمهيدية، وأسفرت نتائجها عن فوز البرازيلية ماريا سامواري على الإيطالية إليسيا موروني في «فلاي ويت»، والمغربي زكريا أحمامو، على الجزائري عبدالمنعم باسطه بالضربة القاضية في «لايت ويت»، والياباني كنسوكي تاكاو على الصيني يوهاو جاو في «بان تام ويت»، والروماني ديفيد بوروس على الألماني حمزة درافت في «سوبر ويلتر ويت»، والبوسني سانجين اليهودزيتش على الأوزبكي رايمجونوف دولتبيك في «الميدل ويت»، والمجري ديفيد سابو توث على الهولندي أنور يوسف شاهين في «لايت كروسير ويت»، والفنلندية إيمي ساريلا على صوفيا أوليفيرا في «لايت ويت».

وأسفرت نتائج نزالات البطاقة الرئيسية، عن فوز الهولندي محمد الحموتي على زكريا الجاري في «لايت ويلتر ويت»، والتركي عز الدين التونسوز على لاعب منتخبنا محمد هديل في «لايت ميدل ويت»، والهولندي بوجدان ديميتروف على الغيني باسو بيريس فئ «ميدل ويت»، والمغربي محمد حاجي على يوري فيرنانديز من الرأس الأخضر في «السوبر هيفي ويت»، وفي «الوليتر ويت» فاز الألماني أحمد شيخ موسى على الإسباني أنطونيو كامبوي.



وقال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بالنجاحات المهمة لبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، والتي تقام في آخر بطولات عام 2024، ضمن موسم أجندتنا الحافل والمتنوع في البطولات والبرامج والمبادرات الداعمة لتطوير مسيرة الرياضات التي تنطوي تحت مظلة الاتحاد، مشيداً بالمستوى الفني لنخبة محترفي العالم في البطولة والذي انعكس إيجاباً على نجاحات البطولة، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في ألقاب البطولة».

وأضاف: «نهدي الإنجاز المهم الذي حققه بطل الإمارات محمد تويزي في النزال العالمي، وتفوقه على بطل أوروبا وحصده لحزام الإنتركونتيننتال إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وسعيد بالإنجاز العالمي الذي نسدل الستار به على إنجازات اتحادنا عام 2024، متطلعين بآمال كبيرة لمضاعفة الإنجازات والنجاحات في العام المقبل».

وقال: «نثمن بفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينج والمواي تاي، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات الوطنية، وتنظيم المحافل العالمية التي تشهدها أبوظبي التي غدت وجهة للنخبة ولأبطال الكيك بوكسينج والمواي تاي».

وأضاف: «نشيد بالأجواء المتميزة التي حققتها البطولة، وما سجلته من نجاحات مهمة أسهمت في تطوير منظومة اللعبة وتحقيق مكتسبات جديدة لمسيرة اتحاد اللعبة»، مشيداً بالشراكة المثمرة مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج.

حضر ختام البطولة، طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وكارلوس رامجنالي، المدير التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية الكيك بوكسينج، ومحمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية.