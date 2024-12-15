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الرياضة

إنييستا يقهر ريال مدريد في «مباراة الوداع»!

إنييستا يقهر ريال مدريد في «مباراة الوداع»!
15 ديسمبر 2024 14:21

 
طوكيو (أ ف ب)

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ودّع نجم كرة القدم الإسباني المعتزل أندريس إنييستا مسيرته الكروية، في مباراة استعراضية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو، قبل أن يتطلع إلى دخول معترك التدريب في المستقبل.
وأعلن إنييستا «40 عاماً» في أكتوبر الماضي اعتزاله اللعب، بعد مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين، وبكأس العالم مرة واحدة، في صفوف منتخب إسبانيا.
وحظي الجمهور الذي قدر بـ 45 ألف متفرج في طوكيو، بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب الذي أحرز بطولة إسبانيا 9 مرات مع برشلونة، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خلال 16 عاماً قضاها مع الفريق الكاتالوني، وأسهمت تمريرته العرضية في أواخر المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه، ليخرج برشلونة فائزاً 2-1.
وقال إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني لمدة 5 سنوات، بعد رحيله عن برشلونة عام 2018: «أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية، وإذا عادوا إلى المنزل راضين فأنا سعيد للغاية».
ولعب إنييستا إلى جانب شريكه السابق في وسط برشلونة تشافي هيرنانديز، وأيضاً مع نجوم كبار سابقين في برشلونة أمثال البرازيلي ريفالدو، والمكسيكي رافايل ماركيز، والأرجنتيني خافيير سافيولا.
في المقابل، شارك أبرز نجوم ريال مديد السابقين أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، والإيطالي فابيو كانافارو، والحارس إيكر كاسياس.
ونشأ إنييستا في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، وشارك للمرة الأولى مع الفريق، وهو في الثامنة عشرة من عمره، وشارك في 674 مباراة، وفاز بما مجموعه 32 لقباً خلال فترة وجوده في «كامب نو».
انتقل بعدها إلى فيسيل كوبي الياباني، قبل أن يلعب موسماً أخيراً مع نادي الإمارات الإماراتي.

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