«الفرسان» يقسو على «العميد» في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة فوزاً كبيراً على النصر في الجولة السابعة من الدوري، بفارق 17 نقطة، بنتيجة (99-82)، ليقسو «الفرسان» على «العميد»، وينجح المدرب المواطن سعيد عتيق في مهمته الجديدة في مباراته الثانية على التوالي في مباراتين بانتصارين مهمين للغاية على الوصل، ثم على منافس تقليدي له خلال السنوات الأخيرة وهو نادي النصر.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 23-28,24-13,26-13، و26-28 لصالح شباب الأهلي.

وفي مباراة ثانية، فاز الشارقة على الوحدة 77- 62، في مباراة جرت بالإمارة الباسمة، وانتهت أرباعها بنتيجة 25-10,14-22,21-9، و17-21، وبذلك تصبح صدارة الدوري «ثلاثية» بين شباب الأهلي والشارقة والنصر، برصيد 13 نقطة لكل فريق، وهو ما سيجعل بقية مباريات الموسم قمة في الإثارة والمتعة.

وفي مباراة ثالثة، فاز فريق الظفرة على الوصل 80-72، بأرباع 14-18,25-15,16-19، و25-20.