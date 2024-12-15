الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة
15 ديسمبر 2024 17:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"براند دبي" يدعم المواهب الإماراتية في مهرجان "شتا حتا"
حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس تنطلق غداً


تُوج الفارس محمد سيف الفارسي، على صهوة «بار أوبان» لإسطبلات المغاوير، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم، ليهدي الإسطبل الكأس الغالية، في السباق الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، ضمن ختام فعاليات سباقات الكأس الغالية التي انطلقت الخميس الماضي.
ونظم اتحاد الفروسية، السباقات التي أقيمت على مدار أربعة أيام، واشتملت على 4 سباقات هي سباق الإسطبلات الخاصة، وسباق السيدات وسباق العمالقة، وأقيمت كلها لمسافة 100 كلم، ما عدا سباق الكأس الرئيس الذي أقيم لمسافة 120 كلم.
وتمكن البطل على صهوة «بار اوبان» من قطع المسافة الكلية للسباق بزمن 4:43:53 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.36 كلم ساعة، وحل في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي، على صهوة «الوها جوبيلانت» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن 4:44:18 ساعة.
وجاء السباق قوياً وسريعاً، ونجح الفارس محمد سيف الفارسي في حصد أول انتصاراته، بعد أداء قوي، وحل في المركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم صعد إلى الصدارة في المرحلة الثانية التي حافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة.
واستفاد بطل السباق من قوة الدفع لدى الجواد «بار أوبان» الذي حقق أيضاً فوزه الأول بالدولة، رغم المطاردة القوية من الوصيف وصاحب المركز الثالث.
شهد السباق وتوج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للقدرة
قرية بوذيب للقدرة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
إنريكي ومواني.. «طلاق بائن»!
الرياضة
إنريكي ومواني.. «طلاق بائن»!
اليوم 17:42
الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة
الرياضة
الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 17:37
ولي عهد أبوظبي يشهد ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يشهد ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:32
الممثل المصري الراحل نبيل الحلفاوي
الترفيه
رحيل الفنان المصري نبيل الحلفاوي عن 77 عامًا
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©