الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الفارس محمد سيف الفارسي، على صهوة «بار أوبان» لإسطبلات المغاوير، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم، ليهدي الإسطبل الكأس الغالية، في السباق الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، ضمن ختام فعاليات سباقات الكأس الغالية التي انطلقت الخميس الماضي.

ونظم اتحاد الفروسية، السباقات التي أقيمت على مدار أربعة أيام، واشتملت على 4 سباقات هي سباق الإسطبلات الخاصة، وسباق السيدات وسباق العمالقة، وأقيمت كلها لمسافة 100 كلم، ما عدا سباق الكأس الرئيس الذي أقيم لمسافة 120 كلم.

وتمكن البطل على صهوة «بار اوبان» من قطع المسافة الكلية للسباق بزمن 4:43:53 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.36 كلم ساعة، وحل في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي، على صهوة «الوها جوبيلانت» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن 4:44:18 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، ونجح الفارس محمد سيف الفارسي في حصد أول انتصاراته، بعد أداء قوي، وحل في المركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم صعد إلى الصدارة في المرحلة الثانية التي حافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة.

واستفاد بطل السباق من قوة الدفع لدى الجواد «بار أوبان» الذي حقق أيضاً فوزه الأول بالدولة، رغم المطاردة القوية من الوصيف وصاحب المركز الثالث.

شهد السباق وتوج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.