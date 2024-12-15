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الرياضة

ولفرهامبتون يقيل جاري أونيل

ولفرهامبتون يقيل جاري أونيل
15 ديسمبر 2024 18:04

لندن (أ ف ب)

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أقال ولفرهامبتون الإنجليزي مدربه جاري أونيل من منصبه، إثر النتائج السيئة التي حققها بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي، كما أعلن النادي.
وجاء في البيان الرسمي للإقالة: «أوقف ولفرهامبتون الشراكة بيننا وبين المدرب جاري أونيل وجهازه الفني، ونشكرهم على جهودهم طوال الـ 16 شهراً الماضية».
وأضاف: «تولى أونيل منصبه قبل 3 أيام فقط من انطلاق موسم 2023-2024 وواجه تحدياً مهماً، ونجح في قيادة الفريق إلى مشوار ناجح الموسم الماضي».
ويحتل ولفرهامبتون المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل 16، وتعرض لـ11 هزيمة، آخرها أمام ضيفه المتواضع إيبسويتش تاون 1-2 هي الرابعة توالياً له، بالإضافة إلى 3 تعادلات.
وكان أونيل استلم منصبه في مطلع موسم 2023-2024، خلفاً للإسباني خولن لوبيتيجي بعقد لمدة أربع سنوات، وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر.
لكن الفريق وجد نفسه في وضعية سيئة هذا الموسم، حيث يتهدده الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، وقد حصد 9 نقاط فقط من أصل 48 ممكنة.
وأدى الإحباط إزاء النتائج السيئة، إلى قيامه بعض لاعبيه بتصرفات مسلكية خاطئة في المباراتين الأخيرتين، حيث اشتبك قائده الجابوني ماريو ليمينا مع نظيره في وستهام جاريد بوين الأسبوع الماضي، ما دفع بمدربه إلى سحب شارة القيادة منه، قبل أن يتلقى ظهيره الأيسر الجزائري ريان آيت نوري بطاقة صفراء ثانية في نهاية المباراة ضد إيبسويتش، بعد اشتباكه مع الجهاز الفني ولاعبي الأخير، في حين وجه زميله البرازيلي ماتيوش كونيا لكمة إلى أحد رجال الأمن.
وبات أونيل ثالث مدرب يخسر منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد الهولندي إريك تن هاج «مانشستر يونايتد»، والويلزي ستيف كوبر «ليستر سيتي».

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