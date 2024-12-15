العين والشارقة للدفاع عن النفس يُتوجان ببطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «النسخة الأولى» من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في جولتها النهائية لهذا العام في «مبادلة أرينا»، وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية، وامتدت منافسات الجولة النهائية على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي منافسات فئات الأطفال والبراعم والناشئين تحت 16 عاماً.

وشهدت البطولة 5 جولات أقيمت في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 3 جولات لفئة «البدلة» وجولتين لفئة «بدون البدلة».

وفي ختام الجولة النهائية للبطولة، شهدت منافسات فئة البدلة نجاح نادي العين للجوجيتسو في إحراز اللقب، بينما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث، بينما شهدت منافسات فئة بدون البدلة فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحصول أكاديمية M.O.D على الوصافة، بينما حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.



وحضر منافسات أمس معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلـي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة كوادر، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو.



وقال محمد سالم الظاهري: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الأولى، وعلى مدار جولاتها الخمس، حيث أصبحت منصة رياضية رائدة تسلط الضوء على تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، والبطولة تعكس التزامنا في اتحاد الجوجيتسو بتعزيز ثقافة التميز وتطوير المواهب المحلية، وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى تجمع اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء الدولة، وفي هذا اليوم الختامي، يسرنا أن نحتفي بالأندية التي تميز لاعبوها على مدار جولات البطولة الخمس وأبدعوا على البساط وجسدوا معاني العزيمة والإصرار، ونواصل مساعينا لترسيخ مكانة الجوجيتسو، ودعم مسيرة أبطالنا في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية».

وقال: «نتوجه بجزيل الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة، والذين لطالما أسهموا في دعم الجوجيتسو، وكانوا شركاء في تحقيق الإنجازات وتنظيم الفعاليات والبطولات وفق أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، بارك أحمد سعيد الجروان، فوز لاعبي النادي بلقب البطولة في فئة بدون البدلة وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي والأسرة الرياضية للنادي، واصفاً أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة مهّدا الطريق إلى هذا الإنجاز، وشكّلا حافزاً للاعبين والمدربين على تقديم مستويات فنية مميزة، متوجهاً بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو للجهود الكبيرة في نشر ثقافة الجوجيتسو.

ووصف الجروان الفوز باللقب بأنه ثمرة النهج الذي يتبعه النادي في الجانبين الفني والإداري، مثمناً جهود المدربين والإداريين وأولياء أمور اللاعبين على التعاون المشترك.

وبدوره، أكد منصور الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي العين، عن فخر النادي بتحقيق لقب فئة البدلة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تحمل اسماً غالياً، وقال: «منذ انطلاق الجولة الأولى للبطولة كنا مصمّمين على حصد أكبر عدد من النقاط والفوز باللقب، ما دفعنا إلى تكثيف التدريبات والمشاركة في العديد من البطولات لضمان استعدادنا على أعلى المستويات، ونتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعم رياضة الجوجيتسو وممارسيها، وتوفير سبل الدعم كافة للتفوق والتألق في البطولات المحلية والقارية والعالمية».