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الرياضة

النصر.. «قفزة الثالث»

النصر.. «قفزة الثالث»
15 ديسمبر 2024 19:35

معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه خورفكان 3-1، باستاد آل مكتوم ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل «الثلاثية»، عادل تعرابت في الدقيقة 37، وعلى مبخوت في الدقيقة 41، وجباياديني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وأحرز هدف خورفكان، بيدرو هنريكي في الدقيقة 18.
رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة»، وقفز إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خورفكان عند «11 نقطة».
وبادر خورفكان بهز شباك أصحاب الأرض، عن طريق بيدرو هنريكي من ضربة ركنية في الدقيقة 18، وهاجم النصر حتى نجح عادل تعرابت في إحراز هدف التعادل من كرة ثابتة، في الدقيقة 37، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني، إثر تسديدة في الزاوية الصعبة في الدقيقة 41.
وشهد الشوط الثاني فاصلاً من الفرص، بدأها عبد الله توري للنصر، وعمر كيتا لخورفكان، وتصدى قائم «النسور» لتسديدة عثمان بوسعيد، وقبل صافرة النهاية 
أحرز مانولو جابياديني الهدف الثالث للنصر لتنتهي المباراة بفوز «العميد» 3-1.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
خورفكان
علي مبخوت
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