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الرياضة

أتلتيكو مدريد يقتحم قمة «الليجا»

أتلتيكو مدريد يقتحم قمة «الليجا»
15 ديسمبر 2024 19:57

 
مدريد (رويترز)

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سجل «البديل» ألكسندر سورلوث هدفاً بضربة رأس في الدقائق الأخيرة، ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوز بشق الأنفس 1- صفر على خيتافي، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحقق فريقه انتصاره 11 توالياً في كل المسابقات.
ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 38 نقطة خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه ليجانيس، ويتخطى ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 37 نقطة.
واضطر أتلتيكو، الذي فاز بكل مبارياته منذ أواخر أكتوبر الماضي، لبذل مجهود كبير للتفوق على دفاع خيتافي، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 69، بعدما تعاون بديلان.
ولعب الظهير ناويل مولينا عرضية طويلة من الجانب الأيمن، وصلت إلى سورلوث الخالي من الرقابة الدفاعية، والذي حول الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

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