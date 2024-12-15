حظوظ الرجاء تتقلص في أبطال أفريقيا!



بريتوريا (أ ف ب)



تقلصت حظوظ الرجاء المغربي في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر خسارته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0-1 على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات.

ويتذيل الرجاء الترتيب بنقطة يتيمة، بينما يتصدر صن داونز بخمس نقاط وبفارق الأهداف أمام الجيش الملكي المغربي، فيما يأتي مانييما أونيون الكونغولي الديموقراطي ثالثاً بثلاث نقاط.

وعلى الرغم من اندفاعه في البداية، فشل الفريق المغربي فشل في فرض التفوق على أصحاب الأرض، وتألق الحارس المخضرم أنس الزنيتي في الذود عن مرماه أمام الفرص الجنوب أفريقية، لا سيما تسديدة البرازيلي لوكاس ريبييرو (27).

ورد يونس النجاري بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى الحارس رونوين ويليامس (35).

وكاد أيمن النفاتي يهز شباك صن داونز من تسديدة صاروخية صدها الحارس ببراعة (42).

ووجد صن داونز الطريق إلى شباك الزنيتي عبر هجمة مرتدة سريعة، حيث أرسل الحارس وليامز كرة طويلة إلى الجهة اليمنى للجناح كوتلوانو ليتلاكو الذي توغل وأرسل كرة خلفية إلى إكرام راينرز الذي سدد من خارج المنطقة كرة قوية ارتطمت بالقائم وهزت الشباك (65).

وحاول المدرب البرتغالي للرجاء ريكاردو سابينتو تدارك الموقف عبر سلسلة تبديلات هجومية، فسجل البديل صابر بوجرين هدفاً ألغاه الحكم، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «الفار» بداعي التسلل، وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني للفريق المغربي (75).

وبات الرجاء مطالباً بالفوز بمبارياته الثلاث المتبقية ضد كل من ماميلودي صن داونز في الدار البيضاء والجيش الملكي في الجديدة ومانييما الكونغولي في البيضاء من أجل إمكانية التأهل.