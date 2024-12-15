الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برايتون يسقط بملعبه للمرة الأولى في «البريميرليج»

برايتون يسقط بملعبه للمرة الأولى في «البريميرليج»
15 ديسمبر 2024 20:19

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ولفرهامبتون يقيل جاري أونيل
مدرب ولفرهامبتون يتجاهل «تكهنات المستقبل»!

مُنيَ برايتون بهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاءت على يد الجريح كريستال بالاس 1-3 في المرحلة السادسة عشرة.
وبعدما أنهى الموسم الماضي بهزيمتين على أرضه أمام تشيلسي (0-2) ومانشستر يونايتد (0-2) بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل للإشراف على مرسيليا الفرنسي، بدا برايتون لا يقهر في معقله بداية هذا الموسم مع مدربه الجديد الألماني فابين هورتسيلر.
لكن بالاس الذي يقاتل في المراكز المتأخرة، فاجأه وألحق به الهزيمة الأولى من أصل ثماني مباريات خاضها حتى الآن بين جماهيره والرابعة بالمجمل منذ بداية الموسم، وذلك بفضل ثنائية للسنغالي إسماعيلا سار (33 و82) وهدف لتريفور شالوباه (27)، فيما جاء هدف برايتون متأخراً عبر قلب الدفاع مارك جيهي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (87).
وتجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز السابع موقتاً، فيما رفع بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برايتون
كريستال بالاس
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
الرياضة
بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
اليوم 21:20
زايد بن حمد يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول
الرياضة
زايد بن حمد يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول
اليوم 21:10
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
اليوم 21:07
آثار دمار الإعصار "تشيدو" في أرخبيل مايوت الفرنسي
الأخبار العالمية
"تشيدو" يخلّف مئات القتلى في أرخبيل مايوت الفرنسي
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©