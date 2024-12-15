زايد بن حمد يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، أبطال «النسخة الـ 32» لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والمهجنة الأصيلة، ضمن حفل السباق السابع لنادي أبوظبي للسباق، بمضمار النادي العشبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز الجواد «هيروس دو لاجارد» للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى البالغة جائزتها 8 ملايين درهم، مسجلاً 2:27:50 دقيقة، فيما تُوج «ميك مي كينج» لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة جيمس دويل، بطلاً للخيول المهجنة الأصيلة البالغة جائزتها مليون درهم، وسجل البطل زمناً 1:22:66 دقيقة.

واشتمل الحفل على 7 سباقات، واستعراضات ترفيهية، ووصلت القيمة الإجمالية لجوائزه إلى 10.8 مليون درهم، وشهده جمهور غفير من محبي السباقات، وعدد من المسؤولين.

وحصد «إي أس جنجال» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا لقب أبوظبي تيرف للتكافؤ، في الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر وجائزته 150 ألف درهم، وسجل البطل 1:31:55 دقيقة.

ونال «بوسويلو باي» لإبراهيم محمد، بإشراف حمد المرر، وقيادة شتيبان مازور جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب ياس للسرعة، وجائزته 400 ألف درهم، وسجل البطل 1:16:40 دقيقة.

وفاز «رصاصي» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين بالشوط الثالث البالغة جائزته 350 ألف درهم، على لقب سباق الوثبة مايل، على مسافة الميل 1600 متر، مسجلاً 1:43:84 دقيقة.

ومنح «الليث» الثنائية للرحماني للسباقات، والمدرب أحمد المحيربي، والفارس بن كوين، بفوز فارق عن منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب كأس مربي الإمارات، وجائزته 100 ألف درهم، مسجلاً 1:43:65 دقيقة.

وحافظ المهر «أتش أم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري فريز على سجله الخالي من الهزائم، بفوز لافت بسباق ديربي أبوظبي، وجائزته 400 ألف درهم، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، مسجلاً 2:28:13 دقيقة.